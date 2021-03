Secuela de ‘Shazam’ ya tiene villana: Helen Mirren

Helen Mirren encarnará a la villana del filme "Shazam: Fury of the Gods": el personaje Hespera, hija del dios Atlas. [Archivo]

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Helen Mirren se convertirá en la villana principal del filme Shazam: Fury of the Gods, que alistan DC Films y New Line Cinema, de acuerdo con Deadline.

La famosa dará vida a Hespera, hija del dios Atlas, quien se opondrá al protagonista del largometraje, el superhéroe Shazam, quien será interpretado de nueva cuenta por el actor Zachary Levi.

A los famosos se les unirá la actriz Rachel Zelger en un papel por definir.

El proyecto será la secuela de la cinta ¡Shazam!, estrenada en 2019, por lo que continuará con la historia del adolescente Billy Batson quien, al gritar la palabra mágica “¡Shazam!”, es golpeado por el rayo viviente de los dioses y se transforma en su alter ego adulto superheróico.

El cineasta David F. Sandberg dirigirá la producción a partir de un guion del escritor Henry Gayden; Peter Safran producirá la película a través de su firma, The Safran Company.

La primera película, inspirada en el personaje de DC Comics creado por Bill Parker y CC Beck, se convirtió en la más vista en su primer fin de semana de estreno hace dos años, y recaudó más de 366 millones de dólares en todo el mundo.

Más detalles sobre la trama de la secuela así como de su fecha de estreno se desconocen hasta el momento.