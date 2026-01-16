Secretaría de Finanzas llama a aprovechar beneficios fiscales en Derechos de Control Vehicular

Ciudad Victoria, Tam.– La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, encabezada por el secretario Carlos Irán Ramírez González, hace un llamado a la ciudadanía a aprovechar los beneficios fiscales en materia de Derechos de Control Vehicular, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de obligaciones y apoyar la economía de las familias tamaulipecas.

Entre los estímulos vigentes destaca el 30 % de descuento para las y los contribuyentes que únicamente adeudan el ejercicio fiscal 2026, beneficio aplicable de enero a marzo, mediante el cual podrán realizar su pago por $1,585.00. El costo normal de este concepto para 2026 es de $2,263.00, por lo que el descuento representa un apoyo directo al gasto familiar al incentivar el pago oportuno.

Para quienes presenten adeudos hasta el ejercicio fiscal 2025 en vehículos modelos 2018 al 2025, la Secretaría de Finanzas informa que se contempla 100 % de condonación de recargos si el pago se realiza en enero; 75 % si se efectúa en febrero, y 50 % si se efectúa en marzo de 2026.

Adicionalmente, se consideran beneficios para distintos sectores. En el caso de motocicletas, de enero a marzo de 2026 se establece una tarifa fija de $620.00 en Derechos de Control Vehicular y $250.00 por expedición de placas; además, 50 % de descuento en el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles (compraventa) cuando se cause en 2026, y condonación al 100 % de multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución y cobranza.

Esta secretaría invita a aprovechar todos estos beneficios durante el mes de enero, recordando a los contribuyentes que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) pasará de $113.14 MXN a $117.31 MXN, lo que provoca que los Derechos de Control Vehicular causados por concepto del ejercicio fiscal 2026 se vean modificados a partir del 1 de febrero del ejercicio fiscal en curso.

En este marco, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso de impulsar medidas que faciliten la regularización y fortalezcan el cumplimiento voluntario, poniendo a disposición los pagos en línea en el sitio web https://finanzas.tamaulipas.gob.mx y en las ventanillas de las oficinas fiscales en los 43 municipios del estado.