Se suman alcaldesa y DIF Nuevo Laredo a Colecta Teletón 2025

Síndicos, regidores, secretarios y personal de distintas dependencias se unieron a la causa con entusiasmo

La colecta Teletón 2025 continuará abierta hasta el próximo 11 de octubre, invitando a toda la ciudadanía a sumarse y demostrar que unidos podemos hacer la diferencia en favor de la inclusión y la esperanza. [Agencias]

La colecta Teletón 2025 continuará abierta hasta el próximo 11 de octubre, invitando a toda la ciudadanía a sumarse y demostrar que unidos podemos hacer la diferencia en favor de la inclusión y la esperanza. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto a la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo Claudette Canturosas Villarreal, Roxana Lozano de Cantú, presidenta del Voluntariado DIF, y las integrantes del voluntariado, realizaron un recorrido por la presidencia municipal para invitar a funcionarios y ciudadanos a sumarse a la colecta del Teletón 2025.

Durante la visita, síndicos, regidores, secretarios y personal de distintas dependencias se unieron a la causa con entusiasmo, mostrando su respaldo a este esfuerzo nacional que busca generar esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan.

“Cuando la sociedad se une con generosidad y compromiso, logramos cambiar vidas y demostrar que la solidaridad de los neolaredenses siempre está presente”, expresó la presidenta del Sistema DIF Claudette Canturosas Villarreal.

La colecta en Tamaulipas inició en julio, encabezada por la presidenta del DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, junto a directivos del CRIT Tamaulipas, titulares de los DIF municipales y el Voluntariado de la Esperanza.

La colecta Teletón 2025 continuará abierta hasta el próximo 11 de octubre, invitando a toda la ciudadanía a sumarse y demostrar que unidos podemos hacer la diferencia en favor de la inclusión y la esperanza.