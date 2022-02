Se roba Carlos Ortiz el show en el Phoenix Open

CIUDAD DE MÉXICO.- Scottie Scheffler conquistó el título del Phoenix Open, pero Carlos Ortiz se robó el show.

El mexicano embocó un espectacular hoyo en uno en el icónico hoyo 16 del TPC Scottsdale, considerado el más ruidoso en el PGA Tour, lo que se convirtió en una auténtica fiesta: decenas de latas terminaron en el green y una lluvia de cerveza acompañó el festejo del tiro.

Carlos levantó los brazos y comenzó a festejar mientras los cientos de aficionados que abarrotaron las gradas, algunos arriban al campo incluso antes del amanecer para encontrar un lugar, estallaban en júbilo.

Pero el show de Ortiz no se detuvo ahí ya que en el hoyo 17 logró un águila en un difícil hoyo par 4, convirtiéndose en el primer jugador de la temporada que logra dos águilas consecutivas.

«Fue algo increíble, no sabía cómo reaccionar. Primero estás celebrando y luego tratando de que no te peguen los vasos y las latas en los festejos fue genial, inolvidable en ese momento no sabes cómo reaccionar», confesó Ortíz, quien terminó en el lugar 33 de la competencia.

En tanto, el tamaulipeco Abraham Ancer no pudo mantener el paso ascendente y acabó en el puesto 43.

El campeón fue Scheffler, quien logró su primera victoria en el PGA Tour al derrotar en el primer hoyo de Playoffs a Patrick Cantlay.