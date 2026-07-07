Se reúne Miranda Niño con emprendedores y creadores de contenido

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de respaldar a la comunidad y dar un empujón a los negocios locales, Jorge Luis Miranda Niño sostuvo un encuentro con emprendedores y creadores de contenido, para arrancar una serie de actividades enfocadas en generar ventas y visibilidad para micro y pequeñas empresas.

La iniciativa busca sumar esfuerzos entre sociedad civil y sector creativo, con un compromiso social claro: apoyar a los neolaredenses que están empezando y necesitan mayor proyección para crecer.

“Esta actividad tiene la única finalidad de generar un compromiso social con los neolaredenses. Apoyar a la comunidad en general, pero también a esos pequeños y nuevos negocios que necesitan un empujón para tener buenas ventas”, destacó Miranda Niño presidente de la barra de abogados.

El llamado fue respondido de inmediato por creadores de contenido de la ciudad, quienes se integraron a estas actividades para difundir, promocionar y conectar con la audiencia local.

Entre los primeros negocios que dijeron “sí y van con todo” al apoyo de la comunidad están Lupita de Elotes Palacios y Yaz Téllez.

Con este modelo de colaboración, Jorge Luis Miranda Niño impulsa la sinergia entre emprendedores y medios digitales, apostando a que el talento local y la solidaridad ciudadana sean el motor para fortalecer la economía de Nuevo Laredo desde la base.