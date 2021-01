Se recupera líder de Hombres G de peritonitis

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante David Summers, miembro de Hombres G, se recupera favorablemente en su hogar tras haber sido hospitalizado por peritonitis, enfermedad abdominal grave y dolorosa que pudo poner en peligro su vida si no se hubiera tratado a tiempo.

“Ya estoy en casa, aunque de reposo unos días”, compartió Summers a sus fans el pasado 22 de enero.

El líder de la agrupación de éxitos como “Te Quiero” y “Devuélveme a mi Chica” agradeció al personal sanitario que lo atendió.

“Quiero agradecer a todo el personal médico y sanitario del HM San Chinarro, el trato y cariño recibido estos días que he estado ingresado por una peritonitis muy jodida. Con lo que tenéis encima (la crisis sanitaria por Covid-19)… ¡Muchísimas gracias!”, escribió.

Tras el declive de su salud, su hijo Daniel compartió un sentido mensaje en el que dijo que se había asustado y temía porque su padre falleciera.

“Gracias a Dios, mi padre se encuentra mucho mejor de su inflamación. Al principio estaba asustado por si iba a perecer. ¿Qué haría yo sin él, que me lo ha dado todo y me ha estado ayudando y cuidando durante toda mi vida? Sería una injusticia enorme. De las peores cosas que podrían pasarme si él no está conmigo. Me moriría de pena. Me dio un susto enorme. Pero le debo a la naturaleza que el destino eligiera en haberse puesto mejor”, compartió Daniel en su cuenta de Instagram.

Además, compartió que el intérprete español se encuentra con él y estará en reposo unos días.

“Quiero agradecer a la gente que le ha estado apoyando, dándole cariño y por vuestra preocupación. A veces la vida es una hija de puta, pero son cosas que pasan, aún así me alegro de que se haya recuperado. Si ustedes estaban asustados, imaginaros a mí, siendo su hijo, que le he cuidado y estoy con él toda mi vida. Una vez más, os agradezco vuestras muestras de amor y de apoyo”, finalizó en su mensaje.