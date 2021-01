Evalúa RU imponer cuarentenas a viajeros

LONDRES.- El Gobierno de Reino Unido considera la posibilidad de solicitar a todo viajero que llegue al territorio desde el extranjero ponerse en cuarentena en un hotel, a su propia expensa, por 10 días, como medida para intentar frenar la propagación del coronavirus.

Hasta ahora, quienes arriban del exterior ha sido instruidos a permanecer en aislamiento, pero esta norma no se ha hecho cumplir de manera estricta.

Nadhim Zahawi, Ministro británico para vacunas, anunció que se realizará una conferencia de prensa a fin de anunciar el marco de restricciones de entrada a la nación.

Al respecto, la cadena BBC adelantó que los ciudadanos británicos y los viajeros procedentes de África del sur y de América del Sur, así como Portugal, podrían estar entre los elegidos para resguardarse preventivamente a su llegada.

Esta práctica -el uso de hoteles para cuarentenas- ya ha sido implementada, en el marco de la pandemia, en países como Australia, Nueva Zelanda, China, India y Singapur. Sin embargo, en caso de que se avale en RU, sería la primera vez que se ejecuta en Europa.

Zahawi no dio detalles en torno a la potencial determinación, pero afirmó que limitar la entrada al territorio era “lo correcto porque (…) a medida que vamos vacunando a la población adulta, si surgen variantes como la de Sudáfrica o la de Brasil, debemos tener mucho cuidado”.

Mientras tanto, las normas sanitarias vigentes en RU, impuestas para contener el avance de la variante identificada en el sur de Inglaterra, prohíben a los británicos salir al exteriores para tomar vacaciones, aunque los viajes considerados indispensables sí están permitidos.

El ex secretario británico de Salud Jeremy Hunt estimó que el problema principal no era la gente que llegaba al país, sino que quienes ya estaban dentro no acataban los lineamientos de bioseguridad.

“Creo que el gran problema no son las 10 mil personas que llegan a RU cada día, sino las 30 mil que ya están dentro del país y que tienen la obligación de aislarse y no lo hacen”, sentenció.