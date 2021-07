Se llevan Mets el primero ante los Yanquis

NUEVA YORK.- Taijuan Walker llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, Brandon Nimmo puso la chispa en su regreso de la lista de lesionados y los Mets vencieron el sábado 8-3 a sus rivales de ciudad el sábado, en el primero de la serie del metro.

Los Mets ya tenían ventaja de 8-0 cuando Aaron Judge pegó un jonrón con un out en la sexta entrada para acabar con la ilusión de alcanzar el octavo sin hits en las mayores esta temporada.

Walker (7-3) fue retirado de la loma después de 5 entradas y dos tercios y recibió una ovación de pie de los cientos de aficionados de los Mets que había entre los 40.047 aficionados en el Yankee Stadium, la mayor asistencia para cualquier equipo de Nueva York desde antes de la pandemia por coronavirus.

Jugando por primera vez desde una brutal derrota 11-8 ante los Angelinos de Los Ángeles el miércoles, los Yanquis sufrieron otra amarga derrota con solo tres imparables, todos en la sexta entrada. Perdieron el sexto de siete juegos para dejar su marca en 41-40, después de empezar el día 9 1/2 juegos detrás de Boston, líder del Este de la Liga Americana.

Walker permitió dos carreras, con dos hits y dos bases por bola; ponchó a cinco en 106 lanzamientos. Nimmo pegó tres hits en su primer partido después de dos meses de ausencia por una lesión en los ligamentos de la mano. Mejoró su promedio de bateo a .333 y su porcentaje de embasado a .435.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 4-2 con dos anotadas y una impulsada, el venezolano José Peraza, de 5-2 con una anotada.

Por los Yanquis, los dominicanos Gary Sánchez de 4-0, Miguel Andújar de 4-0; el venezolano Gleyber Torres de 2-0 y el colombiano Gio Urshela de 4-1 con dos producidas.

Let’s do it again tomorrow. 😉 pic.twitter.com/0vAGrlqjb3

— New York Mets (@Mets) July 3, 2021