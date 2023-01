Se intoxican con Clonazepam 15 alumnos en primaria de Guanajuato

No se reveló la procedencia del frasco de Clonazepam (con marca comercial Kriadex)

CIUDAD DE MÉXICO.- Quince alumnos se intoxicaron por ingerir Clonazepam en gotas la mañana de este lunes en la Escuela Primaria María de Jesús López, ubicada en la zona Centro de la ciudad de Guanajuato.

Paramédicos de Protección Civil dieron atención prehospitalaria a los estudiantes; 14 de ellos fueron clasificados en código verde, y uno en código amarrillo, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Un menor de 10 años fue trasladado al Hospital Regional, los demás fueron entregados a sus madres y padres de familia.

El incidente se reportó a las 11:00 horas al Sistema de Emergencias 911, con el llamado urgente de personal del plantel que solicitaba ayuda para los niños, en la escuela ubicada en la calle Del Sol.

No se reveló la procedencia del frasco de Clonazepam (con marca comercial Kriadex), ni la forma en la que lo consumieron los alumnos, algunos de ellos de sexto grado.

En un comunicado, la Secretaría de Educación de Guanajuato, informó que, ante la preocupación por el posible consumo de un medicamento controlado entre estudiantes, se activó el protocolo y gestionó la inmediata revisión médica.

“De manera preventiva personal de la Secretaría de Salud y de Protección Civil atendieron a estudiantes, de quienes se determinó no hubo intoxicación”, aseguró la SEG, no obstante que quince de ellos fueron valorados con los códigos verde y amarillo.

La Secretaría de Educación hizo un llamado a los padres y madres de familia para que orienten a sus hijos sobre los graves riesgos a la salud por el consumo de sustancias controladas, “en tanto se determina la procedencia del medicamento”.

Agregó que el consumo inadecuado, sin supervisión médica e irresponsable, de fármacos puede ocasionar efectos que podrían poner en riesgo la salud.