Alerta aumento de feminicidios en arranque de sexenio en Oaxaca

OAXACA DE JUÁREZ, Oax.- En los primeros 61 días del gobierno de Salomón Jara Cruz, al menos 25 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en Oaxaca y 57 más fueron reportadas como desaparecidas, según el seguimiento hemerográfico y el registro realizado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

De acuerdo los reportes de la organización civil, el asesinato de mujeres registra un incremento respecto al mismo periodo de los dos últimos meses del gobierno anterior, cuando se registraron 20 asesinatos de mujeres; mientras que, se reporta una disminución sobre el número de mujeres desaparecidas, las cuales en los dos últimos de la administración pasada, sumaron un total de 78.

Conforme a estos números, en el gobierno de Salomón Jara una mujer es asesinada cada dos días y todos los días se reporta una nueva desaparición de una mujer.

La creciente violencia feminicida y las desapariciones diarias de mujeres en Oaxaca, a los pocos días de la actual administración, ya provocó las primeras manifestaciones de colectivos feministas y de familiares de las víctimas, para exigir justicia y que se intensifiquen los operativos de búsqueda de las personas desaparecidas en el estado y entre las que también se encuentran hombres como víctimas de desaparición.

La protesta más reciente ocurrió este sábado 28 de enero de 2023, cuando integrantes del colectivo feminista Las hijas de Lilith, mujeres, familiares de las víctimas y activistas, marcharon en el centro de la capital del estado para protestar por los casos de violencia, feminicidios y desapariciones que han ocurrido en el estado.

En esa manifestación participó la familia de la joven Andrea Itzel Martínez Castellanos, originaria de Santiago Suchilquitongo, Etla, quien desapareció el 17 de enero de 2023; también protestaron por el caso de la desaparición del policía municipal de la ciudad de Oaxaca, Edi Noel Pérez.

Sobre los casos recientes de mujeres asesinadas de forma violenta en el estado se encuentra el de Sicar J. G., asesinada cuando viajaba a bordo de su vehículo e individuos no identificados a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon, en el municipio de San Bartolo Coyotepec; y el de Janet G. H., asesinada de un balazo en el abdomen por sujetos que viajaban en una motocicleta y quienes le dispararon cuando se encontraba con su familia, en la colonia Santa Anita de la ciudad de Oaxaca.

Este lunes, el gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que a su gobierno “le preocupa mucho el aumento de feminicidios” y aseguró que se trata de “un tema doloroso para las oaxaqueñas, para los oaxaqueños y para este gobierno”.

No obstante, el mandatario atribuyó el aumento de la violencia contra las mujeres en el estado a “una inercia del gobierno anterior” y dijo que espera que no tengan metidas las manos actores políticos “creando inestabilidad” o “creando condiciones que permitan ver mayor crecimiento de delitos”. “Nosotros estamos trabajando, todos los días, yo llego aquí a las cinco de la mañana y terminamos un poco tarde…”, agregó.