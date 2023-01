Eduin Caz reaparece con “nariz nueva”

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2023 ha significado una etapa de cambios para el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz. El cantante inició el año visitando el quirófano, pues según sus propias declaraciones se sometería a varias operaciones para corregir los problemas de salud que venía arrastrando desde hace ya mucho tiempo y que, aunque no eran graves, sí complicaban su rendimiento en el escenario.

Esto hizo que algunos de los planes del grupo tuvieran que retrasarse, incluyendo el concierto que tenían programado en el Foro Sol para este 10 de febrero. En palabras de Caz, su recuperación estaba tardando más de lo planeado y por recomendación médica reprogramaron el show para un mes más tarde; es decir, el próximo 10 de marzo.

Ahora, todo indica que el regreso de Firme está mucho más cerca de lo que muchos esperaban, ya que el intérprete de “Ya supérame” reapareció en redes sociales visiblemente mejor y sin los parches que solía llevar en la nariz desde hace algunos días.

Incluso, adelantó algunas buenas noticias para sus fans, pues en un mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram, reveló que pronto podrán escuchar los nuevos temas que ya preparan junto a otros artistas, de quienes no reveló sus nombres: “Que comience el juego para Grupo Firme. Ya nos sentimos mejor, así que nos fuimos al estudio de grabación, esperen nueva música y nuevos duetos”, escribió junto a un par de fotos y videos donde se le ve de muy bien ánimo.

Usuarios critican su “nueva nariz”

Una de las intervenciones a las que Eduin se realizó tuvo que ver con un problema de sinusitis, mismo por el que varias veces se dejó ver conectado a un tanque de oxígeno. En diferentes ocasiones, el vocalista de Grupo Firme afirmó que este padecimiento no lo dejaba respirar correctamente y que en la época de frío se complicaba aún más.

Sin embargo, algunos usuarios especularon que el famoso habría aprovechado la visita al quirófano para hacerse algunas correcciones estéticas, y ahora que por fin se mostró sin los parches en el rostro, no tardaron en criticar su supuesto nuevo perfil.

“Te dijeron la nariz mal perfilada”, “Te quedo torcida la nariz compa”, “Amigo, te jodieron la nariz”, “El Eduin de antes me encanta, ahora está super diferente tu rostro”, “Tu nariz se ve rarita”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe aclarar que además del problema de la nariz, Caz también fue operado de una hernia hiatal lo que levantó especulaciones de que se habría hecho la manga gástrica, para bajar de peso, algo que en su momento desmintió.

Tras la reprogramación de su concierto y a la demanda de los fans, la agrupación decidió consentir a su público y abrieron una nueva fecha para presentarse en el Foro Sol de la CDMX.

Originalmente se tenía planeado que Firme ofreciera un concierto el próximo 10 de marzo, sin embargo, para quienes no pudieron alcanzar boletos, ahora ha trascendido que también estarán el 11 de marzo en el mismo escenario.

La preventa para este show iniciará este 31 de enero a las 14:00 horas y se espera que la venta general se realice un día después y los precios rondan entre los 480 y los 2 mil pesos.