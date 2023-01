FMI mejora previsión para PIB de México de 1.2 a 1.7% en 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la resiliencia que ha mostrado la demanda interna, el Fondo Monetario Internacional (FMI), mejoró el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para el 2023 de 1.2% a 1.7%.

Mientras que para el 2024 ve un avance de 1.6%, lo que significa un recorte de 0.2 puntos porcentuales menos respecto a la previsión anterior.

Al dar a conocer este lunes la actualización de las Perspectivas Económicas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés), explicó que revisó la expectativa para nuestro país ante la inesperada resiliencia de la demanda interna.

También porque se observa un crecimiento mayor de lo previsto en las economías de los principales socios comerciales, pues para el caso de Estados Unidos será de 1.4%, es decir 0.4 puntos porcentuales más en comparación a la anterior; para Canadá la previsión no sufrió ningún cambio y quedó en 1.5%.

Respecto al ámbito económico mundial, se estima un crecimiento de 2.9% para el 2023, es decir 0.2 puntos porcentuales de mejoría en comparación a la expectativa que tenía en octubre del 2022, y para el 2024 de 3.1%.

Subió las previsiones de todas las economías avanzadas, con excepción del Reino Unido que prevé una contracción de 0.6%.

Incluso Rusia volverá a tener un crecimiento positivo de 0.3% tras una caída de 2.2% el año pasado; India tendrá el mayor avance con 6.1% y China con 5.2%.

Para América Latina el pronóstico es de 1.8% de expansión económica, es decir un ajuste al alza de 0.1 puntos porcentuales.

No se prevé que la economía global ni el PIB mundial per cápita registren un crecimiento negativo, algo que suele ocurrir cuando se produce una recesión mundial, ponderó.

Para la inflación, redujo de manera considerable sus perspectivas mundiales para el 2023, pero advirtió que el proceso de desinflación tomará tiempo.

La inflación mundial disminuirá de 8.8% en 2022 a 6.6% en 2023, y a 4.3% en 2024, según las nuevas estimaciones del organismo que dirige Kristalina Georgieva.