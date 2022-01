Se disparan hospitalizaciones de niños no elegibles a vacuna

La practicante de enfermería Rita Ray toma una muestra nasal de Sebastián Hernández, de 5 años, para una prueba diagnóstica a Covid-19 en el centro de salud comunitaria Families Together of Orange County, el jueves 6 de enero de 2022, en Tustin, California. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)