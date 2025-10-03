Se desvanecen esperanzas de fin rápido al cierre mientras Trump prepara despidos y recortes

Las esperanzas de un rápido fin al cierre del gobierno en Estados Unidos se desvanecían el viernes mientras republicanos y demócratas se preparaban para una prolongada lucha y el presidente Donald Trump alistaba planes para ordenar despidos y recortes en todo el gobierno federal.

Los senadores se dirigían de nuevo al Capitolio para otra votación sobre la financiación del gobierno en el tercer día del cierre, pero no ha habido señales de un progreso real. Los demócratas exigen que el Congreso extienda los beneficios de salud, mientras que los republicanos intentan desgastarlos con votaciones diarias sobre un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que reabriría temporalmente el gobierno básicamente con los niveles de gasto actual.

“Hasta que tengan ocho o, con suerte, más —diez o más— personas que quieran, decidan que quieren poner fin al cierre del gobierno, no estoy seguro de que esto vaya a ninguna parte”, expresó el jueves el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

Aunque los republicanos controlan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, las reglas del obstruccionismo en el Senado hacen necesario que la legislación de financiación del gobierno obtenga el apoyo de al menos 60 de los 100 senadores. Eso ha dado a los demócratas una rara oportunidad de usar sus 47 escaños en el Senado para resistir a cambio de concesiones políticas. El partido ha decidido unirse en torno al tema de la atención médica, creyendo que podría ser clave para su camino de regreso al poder en Washington.

Su demanda principal es que el Congreso extienda los créditos fiscales que se incrementaron durante la pandemia de COVID-19 para los planes de salud ofrecidos bajo el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

De pie en los escalones del Capitolio el jueves, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó: “Entiendan esto, en los últimos días y en los próximos días, lo que van a ver es a más de 20 millones de estadounidenses experimentar un aumento dramático en las primas de atención médica, copagos y deducibles debido a la falta de voluntad de los republicanos para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible”.

La apuesta del cierre

Los demócratas están llevando a cabo la estrategia de alto riesgo de avalar el cierre del gobierno para mostrar su postura. Trump ha prometido que esto sea lo más doloroso posible para ellos.

El presidente republicano dijo que la interrupción de la financiación del gobierno es una “oportunidad sin precedentes” para hacer grandes recortes a las agencias federales y potencialmente despedir a trabajadores federales, en lugar de la práctica típica de ponerlos en licencia. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, ya anunció la retención de miles de millones de dólares para proyectos de infraestructura en estados con senadores demócratas.

El viernes por la mañana, Vought dijo que retendría otros 2.100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago para extender su sistema de trenes al lado sur de la ciudad.

Jeffries no ha mostrado señales de ceder ante esas amenazas.

“La crueldad que podrían desatar sobre los estadounidenses comunes usando el pretexto de un cierre solo se volverá en su contra”, manifestó durante una entrevista con The Associated Press y otros medios en el Capitolio.

Aun así, el cierre, sin importar cuánto dure, podría tener efectos de gran alcance en la economía. Aproximadamente 750.000 empleados federales podrían quedar de licencia, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista, y podrían perder 400 millones de dólares en salarios diarios. Esa pérdida de salarios hasta que el gobierno reabra podría reducir la demanda más amplia de bienes y servicios.

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, dijo el jueves que “se está infligiendo un dolor real al pueblo estadounidense porque 44 demócratas en el Senado han votado por tercera vez para rechazar” la legislación republicana que reabriría el gobierno y mantendría los niveles de gasto mayormente iguales.

¿Quién asumirá la culpa?

El público estadounidense casi siempre reparte la culpa entre los dos principales partidos políticos cuando se trata de un cierre del gobierno. Mientras que Trump asumió una parte significativa de la culpa durante la última suspensión de labores del gobierno en 2018, cuando pedía dinero para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, este enfrentamiento podría terminar de manera diferente porque ahora son los demócratas quienes hacen las demandas políticas.

Aun así, los legisladores tratan incansablemente de presentar su caso al público estadounidense con un constante ritmo de conferencias de prensa, videos en redes sociales y transmisiones en vivo. Los líderes del Congreso han estado especialmente activos.

Ambas partes expresaron confianza en que, al final, el otro será considerado culpable. Y en la Cámara de Representantes, los líderes del partido parecían estar alejándose más en lugar de acercarse a un acuerdo para poner fin al cierre.

Jeffries el jueves pidió una extensión permanente de los créditos fiscales de la ley ACA. Mientras tanto, Johnson dijo a los reporteros que “los conservadores están muy preocupados por los subsidios”, diciendo que tienen “muchos problemas”.

Conversaciones en el Senado

Algunos senadores han participado en conversaciones bipartidistas sobre el inicio de negociaciones para extender los créditos fiscales de la ACA por un año mientras el Senado vota para reabrir el gobierno por varias semanas. Pero esas discusiones están en sus primeras etapas y parecen tener poca participación del liderazgo.

Mientras los senadores se preparaban para su última votación programada para la semana el viernes, parecían resignados a permitir que el cierre continuara al menos hasta la próxima semana. Thune dijo que si la votación fallaba, “les daría el fin de semana para pensarlo” antes de realizar más votaciones.

La senadora Amy Klobuchar, en un discurso en el pleno, pidió a los republicanos que trabajen con ella y sus compañeros demócratas para encontrar “terreno común” en los subsidios de la ACA, diciendo que su expiración impactaría a muchas personas en estados con senadores republicanos, especialmente en áreas rurales donde los agricultores, ganaderos y propietarios de pequeñas empresas compran su propio seguro de salud.

“Desafortunadamente, en este momento nuestros colegas republicanos no están trabajando con nosotros para encontrar un acuerdo bipartidista para prevenir el cierre del gobierno y abordar la crisis de atención médica”, señaló. “Sabemos que incluso cuando proponen ideas —lo cual ciertamente apreciamos— al final parece que el presidente toma la decisión”.