Se desploma 50% venta de gasolina por Coronavirus

NUEVO LAREDO, TAM.- Una caída del 50 por ciento en las ventas de gasolinas pese a los bajos precios, reporta el sector gasolinero, y pide al gobierno federal prorrogar a los empresarios el pago de impuestos porque sus ingresos son bajos por el COVID-19.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, aseguró que desde hace días disminuyeron las ventas en un 50 y 60 por ciento en la mayoría de las estaciones de servicio debido a la contingencia sanitaria porque la ciudadanía utiliza menos sus vehículos al permanecer en sus viviendas. “Aunque los precios de las gasolinas siguen a la baja, la gente no está comprando gasolinas porque no están circulando por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Realmente han disminuido mucho las ventas, en un 50 y 60 por ciento, y pensamos que esto puede seguir porque hasta el 30 de abril termina la emergencia sanitaria y no sabemos si podría extenderse”, añadió Palos Morales. Sobre las dificultades económicas que enfrentan como sector a causa del COVID-19, dijo que por las bajas ventas fue necesario que una parte de sus trabajadores tomen vacaciones adelantadas y solamente el personal necesario sigue en las estaciones de servicio.

Ante esas condiciones, Palos Morales consideró que el presidente de la república López Obrador debe autorizar apoyos fiscales para los empresarios de todos los sectores productivos porque no existen las condiciones para pagar impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “Contamos con el personal necesario pero con las pocas ventas pues realmente están trabajando poco, por eso nosotros estamos de acuerdo en que el presidente debe dar una prórroga en el pago de impuestos para el sector empresarial.

La emergencia sanitaria ha provocado el cierre de comercios, no hay ventas, y aún así debemos pagar sueldos, servicios, en fin, el presidente debe aceptar que no tenemos capacidad económica en estos momentos”, planteó Palos Morales. Por la declaratoria de emergencia sanitaria a partir del martes, el presidente de México pidió a los empresarios a no recortar personal y permitir a sus trabajadores que permanezcan en sus casas con sueldo pagados, sin embargo, el mandatario ha descartado beneficios fiscales para el sector empresarial.