Se declara culpable cofundador del CJNG por narcotráfico en Estados Unidos

Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, enfrenta hasta cadena perpetua tras admitir conspiración para traficar cocaína; autoridades lo vinculan con violencia y expansión del crimen organizado

Varios soldados custodian a Erick Valencia Salazar, alias "El 85,", en Ciudad de México, el 12 de marzo de 2012. (AP Foto/Alexandre Meneghini, Archivo)

Varios soldados custodian a Erick Valencia Salazar, alias "El 85,", en Ciudad de México, el 12 de marzo de 2012. (AP Foto/Alexandre Meneghini, Archivo)

WASHINGTON.- Un hombre de California que cofundó uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México se declaró culpable el martes en Estados Unidos de un cargo federal de conspiración relacionada con narcóticos.

Erick Valencia Salazar formó el Cártel Jalisco Nueva Generación con Nemesio Oseguera Cervantes, el capo conocido como “El Mencho”, capturado y abatido por el Ejército mexicano en febrero.

Valencia Salazar, de 49 años y residente de Santa Clara, California, enfrenta una pena de prisión obligatoria mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua tras declararse culpable en Washington, D.C., de un cargo de conspiración para distribuir cocaína destinada a su importación a Estados Unidos. Está previsto que el juez presidente James Boasberg dicte sentencia el 31 de julio.

Valencia Salazar fue miembro del Cártel del Milenio antes de que él y Oseguera Cervantes fundaran el cártel de Jalisco, conocido por sus siglas CJNG. Cientos de integrantes de la organización delictiva reportaban a Valencia Salazar, cuyas funciones incluían el reclutamiento y la obtención de información sobre grupos rivales, señalaron los fiscales.

Valencia Salazar, también conocido como “El 85”, formó su propio cártel, La Nueva Plaza, tras separarse de “El Mencho”, quien encabezó el CJNG hasta su muerte.

A. Tysen Duva, el fiscal general adjunto a cargo de la división criminal del Departamento de Justicia, afirmó que el CJNG ha infligido un “daño inconmensurable” a Estados Unidos.

“Valencia Salazar también fue responsable de impulsar la violencia desbordada en México, a costa de vidas humanas y de la seguridad de las comunidades, lo que ayudó a desestabilizar la región y permitió que el crimen prosperara”, manifestó Duva en un comunicado.

Un gran jurado imputó a Valencia Salazar por el cargo de conspiración en 2018. Las autoridades mexicanas lo enviaron a Estados Unidos en febrero de 2025 como parte de un grupo inicial de 29 capos del narcotráfico.

El año pasado, el gobierno del presidente Donald Trump designó al CJNG y a otros cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

Valencia Salazar fue detenido dos veces en México. La primera fue en 2012, cuando el Ejército lo arrestó en el municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.

Cinco años después, fue liberado por orden de un juez que mencionó presuntas fallas procesales. El Ejército lo recapturó en 2022 en el poblado de Tapalpa, el mismo lugar donde “El Mencho” fue capturado y asesinado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o la condena de Valencia Salazar.