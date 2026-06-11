Asesinan a periodista en Veracruz; investigan posible vínculo con su labor

Luis Ángel López Valdez es el segundo comunicador asesinado este año en la entidad y no hay detenidos

El reportero de nota roja del periódico Vanguardia contaba con medidas de protección de la CEAPP tras presuntas amenazas. [Agencias]

El reportero de nota roja del periódico Vanguardia contaba con medidas de protección de la CEAPP tras presuntas amenazas. [Agencias]

XALAPA, México.- Un periodista del estado oriental de Veracruz fue asesinado a tiros la madrugada del jueves en la ciudad de Poza Rica, en el Golfo de México, informaron autoridades. Se trata del segundo homicidio de un comunicador en México este año y ambos ocurrieron en ese estado.

La fiscalía de Veracruz confirmó el asesinato y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas indicó que la víctima es Luis Ángel López Valdez, director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz, ambos medios locales.

De acuerdo con información de Vanguardia, López Valdez caminaba por una calle de Poza Rica cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon a corta distancia antes de huir. Estaba especializado en información policial y de seguridad.

Un reportero que trabajaba con López Valdez y pidió el anonimato por razones de seguridad dijo a The Associated Press que el comunicador contaba con medidas de protección. AP pidió a la comisión estatal una confirmación, pero no recibió respuesta de manera inmediata.

Además de su trabajo periodístico, López Valdez se desempeñaba como subdelegado de la organización de auxilio Cruz Ámbar.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque, aunque una línea de investigación es que esté relacionado con su labor periodística, indicó la fiscalía.

El asesinato ocurre mientras continúa la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal digital Pulso Informativo, desaparecida desde principios de junio en el municipio de Nanchital, en el sur del estado. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que el caso es atendido por autoridades federales y estatales.

México es considerado por organizaciones internacionales como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra. Reporteros que cubren temas relacionados con el crimen organizado, la corrupción y la seguridad pública han sido víctimas recurrentes de amenazas, ataques y asesinatos.

Veracruz ha ocupado durante años el primer lugar en los registros de agresiones contra periodistas. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Article 19 han documentado desde el 2000 a la fecha 31 asesinatos de periodistas.