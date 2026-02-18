Se ‘cae’, por cuatro horas, el sistema en la Aduana de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.— Una falla en el sistema de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) paralizó durante aproximadamente cuatro horas las operaciones de comercio exterior en la Aduana de Nuevo Laredo, generando largas filas de transporte de carga y severos problemas viales en la zona fronteriza.

La interrupción se registró desde temprana hora, alrededor de las 7:00 de la mañana, afectando el procesamiento de pedimentos y la modulación de unidades de carga en el principal cruce comercial terrestre del país, particularmente en el Puente Internacional III Comercio Mundial. Durante ese lapso, decenas de operadores quedaron varados en espera de que el sistema fuera reactivado.

Derivado de la suspensión temporal, la fila de tráileres alcanzó cerca de cuatro kilómetros de longitud, extendiéndose sobre el Libramiento Mex-2 y la carretera a Piedras Negras, lo que provocó congestionamiento vehicular y complicaciones para automovilistas y transportistas que transitaban por la zona.

Tras poco más de cuatro horas de afectación, el Sistema Aduanero fue restablecido y las operaciones comenzaron a normalizarse de manera gradual, permitiendo el avance de las unidades que permanecían en espera. Sin embargo, el retraso generó demoras considerables en los tiempos de cruce y afectaciones logísticas para el sector transportista.

Autoridades aduaneras indicaron que se trabajó para restablecer la operación lo antes posible, mientras transportistas reiteraron la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica ante la relevancia estratégica de Nuevo Laredo como el principal punto de intercambio comercial entre México y Estados Unidos.