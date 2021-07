Se baja Kyrgios de JO por ausencia de aficionados

El tenista Nick Kyrgios no será parte de la delegación australiana en Tokio 2020 porque no quiere jugar en estadios sin público

Nick Kyrgios no quiere jugar en estadios vacíos. [AP]

CIUDAD DE MÉXICO.- El tenista australiano Nicholas Kyrgios anunció que no asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de hacer un profundo análisis en el que llegó a la conclusión de que jugar con estadios vacíos es algo que no va con él.

“Quiero hacerles saber que he tomado la decisión de retirarme de los Juegos Olímpicos. No es una decisión que haya tomado a la ligera, había sido mi sueño representar a Australia y puede ser que nunca más tenga una nueva oportunidad de hacerlo, pero también me conozco”, explicó a través de sus redes sociales.

“La idea de jugar frente a estadios vacíos es algo que simplemente no me sienta bien”.

Este anunció se da un día después de que se informó que los Juegos se realizarán a puerta cerrada, ya que Tokio se encuentra en estado de emergencia.

Kyrgios saltó a la fama cuando derrotó en los Cuartos de Final de Wimbledon a Rafael Nadal, siendo un tenista juvenil que no llegaba ni a los 20 años de edad.

A través de su mensaje también abrió la puerta para que otro atleta de su país pueda tomar su sitio y represente con todo honor a Australia en la justa de Tokio 2020.

“Nunca lo he hecho (jugar en estadios vacíos) y tampoco quiero quitarle la oportunidad a otro atleta australiano de representar a nuestro país. También, tomaré todo el tiempo que necesite para poner mi cuerpo en orden. Buena suerte a todos los atletas que representarán a Australia. Y espero verlos pronto de vuelta en la cancha”, abundó el campeón del Abierto Mexicano de Tenis en 2019.

Desde hace varios días, el tenista meditaba su participación en la justa y hoy finalmente siguió el camino de otros de sus compañeros como el basquetbolista Ben Simmons.