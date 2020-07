Se ahoga Fernández Jr. y descubre que tiene virus

Vicente Fernández Jr. no ha tenido ninguna complicación con la enfermedad. [Foto: tomada de Instagram]

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández Jr. confirmó, en una entrevista en un programa de espectáculos, que dio positivo a coronavirus.

El hijo del “Charro de Huentitán” compartió que se encuentra bien de salud y que se enteró que padecía la enfermedad de una manera un tanto curiosa.

“Estábamos cenando Mariana (González, su novia) y yo en un restaurante cerquita de la casa de ustedes. Y resultó que me atraganté con un bocado de carne y me llevaron al hospital, me ayudaron a expulsarla (la carne)”, relató.

Fernández Jr. dijo que en el nosocomio le pidieron, por protocolo, que se hiciera el examen de Covid-19, el cual dio positivo.

“Con la fortuna de estar en el grupo mínimo que existe de personas asintomáticas.

“Tengo muy buena oxigenación, entre 96 y 98; tengo muy buena saturación de oxígeno; de temperatura 35.8, 36; ninguna molestia, ninguna cuestión que pueda quejarme”, compartió Vicente.

El hermano de Alejandro Fernández dijo que sus padres estaban preocupados por su salud.

“Estaban muy preocupados (sus papás), mis hijos también, pero estamos llevando los lineamientos que marcaron los doctores y esperando que dentro de 10 días esté con otro examen, para que afortunadamente salgamos librados de todo esto”.

También compartió que su novia dio negativo a la prueba.