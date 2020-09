SCT ­ignora proyecto de Mex 2

NUEVO LAREDO, TAM.- Se considera que la SCT incurrió en subejercicios por no utilizar el presupuesto en tiempo y en las obras programadas, y el Mex 2 podría estar en la lista de proyectos sin apoyo en el transcurso del 2020.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) registró 96 proyectos ante Hacienda pero no ha ejercido más de 21 mil millones de pesos (MDP) desde 2019 hasta junio del 2020, y en 71 proyectos la dependencia federal no ha destinado ningún recurso.

El analista financiero Alberto De León Casso criticó al presidente de México López Obrador por afirmar en varias ocasiones que han logrado ahorros y han gastado menos presupuesto en el gobierno federal, cuando en realidad son subejercicios, y el ejemplo más claro consideró que es la inversión en infraestructura.

“Es muy poco lo invertido en infraestructura, bueno es poco para el gran presupuesto que se aprobó. Entonces para qué diseñan un presupuesto y lo aprueban, para luego no utilizarlo. Para mí, eso no es un ahorro, es un subejercicio y lo vemos mucho en infraestructura. Por eso se les llama subejercicios porque no aplicaron esos recursos tal como fue presupuestado. Y eso por supuesto que no es bueno para la economía ni para el desarrollo del país”, aseveró De León Casso.

Aunque son proyectos de infraestructura relevantes por su extensión, como el Tren Maya o el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, el analista financiero consideró que el presidente de México se equivoca al poner toda la atención en esos únicos proyectos, cuando en este momento deberían de haber más proyectos en marcha en diferentes ciudades del país porque invertir más en infraestructura beneficiará de inmediato a la economía.

A partir del segundo semestre del 2019, el diputado federal Salvador Rosas Quintanilla aseguró que la obra del Mex 2 estaba rezagada y frenada, y precisó que desde febrero del 2020 solicitó información a la SCT para precisar qué sucederá con la obra, pero no ha recibido respuesta.

El Mex 2 es una obra que inició en 2011 durante el sexenio del expresidente de la república, Felipe Calderón; y desde entonces sigue incompleta.

En el Mex 2 han ocurrido incontables volcaduras de tráileres con heridos y fallecidos, porque se considera que faltan señalamientos preventivos en el Mex 2.

En noviembre de 2017 se anunció la terminación del Mex 2 con la cantidad de 170 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, que se sumó a la inversión hecha un año antes, y después se autorizó otra inversión para 2019, pero no se terminó y hasta la fecha sigue pendiente su terminación.