Scottie Scheffler es el número 1 del mundo pero sólo uno de los 12 en la Copa Ryder

El número uno del mundo resta importancia a su estatus y destaca la unión del grupo, mientras EU busca revancha tras la derrota sufrida en Roma

Scottie Scheffler, de Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa antes de una ronda de práctica en el torneo de golf de la Ryder Cup, el martes 23 de septiembre de 2025, en Farmingdale, N.Y., en el Black Course del Bethpage State Park entre Estados Unidos y Europa. (AP Photo/Lindsey Wasson)

ARMINGDALE, Nueva York.- Scottie Scheffler ha sido el referente que todos persiguen durante los últimos 856 días. Ese es el tiempo que ha sido el número 1 del mundo, el período más largo en el golf para cualquiera desde Tiger Woods.

Ahora es sólo uno de los 12 en la Copa Ryder. Sus partidos en Bethpage Black no cuentan más que los de cualquier otro, ya sea Patrick Cantlay, Harris English o Bryson DeChambeau.

“Al final del día, se trata de salir y ganar tu punto. Todos estamos muy contentos de que esté en nuestro equipo esta semana, así no tenemos que intentar descubrir cómo vencerlo en un torneo individual. Es agradable que esté de nuestro lado. Se le ve como uno de los 12. Y todos somos uno y lo mismo, diría yo”, comentó el martes Justin Thomas.

Estadounidenses número 1 en la Ryder

No hay una gran historia para los jugadores número 1 en la Copa Ryder, al menos del lado estadounidense.

Nada de esto le importa a Scheffler. Muy poco le afecta cuando se trata de golf. Su credo ha sido presentarse en el primer tee —Bethpage Black, Royal Portrush, Muirfield Village— sabiendo que ha hecho todo lo posible para estar listo. Y luego se dedica a competir.

“¿Deberían ser las expectativas sobre mí diferentes a las de cualquier otro jugador? Realmente no pienso en ese tipo de cosas. Realmente no pienso en expectativas ni nada de eso. Eso es espacio desperdiciado en mi cerebro”, dijo Scheffler.

El compañero adecuado

Scheffler ha tenido seis compañeros —tres para la Copa Presidentes y la Ryder. Pero él y Russell Henley parecieron ser una buena combinación el año pasado en Royal Montreal durante la Presidentes y es probable que estén juntos en Bethpage Black.

“Creo que tenemos 12 chicos que son todos iguales. No creo que un jugador sea más importante que otro. Creo que eso es algo que está presente en nuestra sala de equipo. Me gustaría pensar que no soy difícil de emparejar con la gente. Me gustaría pensar en mí mismo como alguien que es un buen tipo y fácil de sobrellevar.”

“He tenido diferentes compañeros a lo largo de los años y he tenido algo de éxito. Definitivamente no me pondría en esa categoría”, dijo Scheffler.

El año de novato de Scheffler en la Gira de la PGA marcó la última vez que Woods compitió en partidos de equipo, por lo que es un tema sobre el que tiene un conocimiento limitado y surgen las comparaciones.

“Podría ser simplemente el aura que era Tiger Woods”, dijo.

Éxito europeo

Europa ha tenido su parte de jugadores número 1 con un resultado diferente; Jon Rahm, Rory McIlroy, Nick Faldo.

“Rory ha hablado de esto muchas veces: le encanta lo que representa la Ryder. Puedes ver la emoción en ambos sentidos”, dijo el capitán europeo Luke Donald.

Usó eso como motivación para Europa el domingo a fin de terminar el trabajo al superar a los estadounidenses.

“Él se ve a sí mismo como un líder, pero también como uno de los 12. Tratamos de hablar mucho sobre eso. Todos tenemos la oportunidad de contribuir al equipo. Sin embargo, tener a alguien de su calibre, lo que ha logrado en el juego es tremendo”, dijo Donald.

Inexperiencia estadounidense

Scheffler es un líder del equipo de Estados Unidos por su pura estatura en el juego, incluso si él no lo ve de esa manera. Esta es apenas su tercera Copa Ryder. Por otro lado, Thomas es el estadounidense más experimentado y esta es sólo su cuarta aparición.

Es un equipo joven de Estados Unidos en cuanto a la experiencia: los 12 jugadores se han combinado para jugar en 15 ediciones de la Ryder. Scheffler está entre los seis jugadores del último equipo en Roma.

“No creo que se pueda subestimar lo difícil que fue la semana en Roma para nosotros. Creo que podríamos haberlo hecho mejor, sin duda. Eso no fue como esperaba que fuera la semana. Creo que aprendimos de eso, y estamos más preparados que nunca esta vez”.