Scheffler gana el Campeonato de la PGA, la Copa FedEx y supera a Woods

Scottie Scheffler sostiene el trofeo de ganador tras conquistar el Campeonato de la PGA el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Mike Stewart)

Scottie Scheffler sostiene el trofeo de ganador tras conquistar el Campeonato de la PGA el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Mike Stewart)

ATLANTA (AP) — Se acabo la conversión de quien tuvo la mejor temporada. Scottie Scheffler remontó una desventaja de tres golpes con una tarjeta de 66, cuatro bajo par, para ganar el domingo el Campeonato del la PGA, conquistar un segundo título de la Copa FedEx y superar a Tiger Woods como el jugador con más ganancias acumuladas en su carrera en la Gira de la PGA.

Scheffler dejó en claro que iba por la remontada cuando con su hierro 5 quedó a 2 pulgadas del hoyo en el segundo, un par 3 de 211 yardas. Alcanzó a Viktor Hovland con un birdie de 25 pies en el cuarto hoyo, se puso al frente por primera vez en el 13 y resistió para ganar en East Lake.

“Esta fue una semana en la que llevé mucha buena energía al campo e intenté dar lo mejor de mí”, dijo Scheffler en la ceremonia de entrega del trofeo. “Remontar y poder ganar torneos es una sensación realmente genial”.

Scheffler ganó por tercera vez este año —dos de ellas en las últimas tres semanas en la postemporada del PGA Tour— para igualar a Chris Gotterup, Matt Fitzpatrick y al campeón del Abierto de Estados Unidos, Wyndham Clark, como los jugadores con más títulos en 2026. Hace dos años ganó la Copa FedEx por primera vez.

Aún tiene por ganar este año el Premio Jack Nichlaus, que eligen los jugadores del PGA Tour. Scheffler lo ha ganado los últimos cuatro años; uno más lo empataría con Woods como el máximo ganador de premios consecutivos.

Que tomara el primer puesto en ganancias de por vida era inevitable. La bolsa de 40 millones de dólares del Campeonato de la PGA ahora cuenta como dinero oficial. Scheffler ganó 10 millones de dólares, lo que elevó su total de carrera a 130.390.661 dólares.

Woods, que nunca jugó por una bolsa superior a 10 millones de dólares durante sus años de mayor esplendor, de 1997 a 2008, había encabezado la lista de ganancias de por vida durante casi 26 años.

Fue una pequeña porción de redención para Scheffler, quien perdió en un desempate ante Hovland en el Travelers Championship, uno de sus cinco segundos puestos que tuvo este año.

Hovland hizo solo un birdie y cerró con 72 para terminar sólo en segundo, con un premio de 5 millones de dólares.

Scheffler tuvo dos bogeys —uno por un mal golpe con un wedge desde el fairway en el hoyo 7, el otro desde una posición complicada en el rough en el 14— y aun así fue el único jugador de los últimos tres grupos de la ronda final en bajar del par.

El birdie final llegó desde un bunker de fairway a 11 pies en el 16. Hovland tuvo tres putts en un tramo de cuatro hoyos que rozaron el borde del hoyo —dos para birdie, uno para par.

Ryan Gerard, que inició la ronda un golpe detrás de Hovland, hizo doble bogey en el hoyo inicial, luego siguió con 13 pares consecutivos y tiró 72 para terminar en tercer lugar en solitario.

Scheffler, quien ganó el primer torneo de su temporada en The American Express, terminó el año con el 22do título de su carrera —13 de ellos por al menos tres golpes— y el 25to en todo el mundo, incluida una medalla de oro olímpica en París hace dos años.