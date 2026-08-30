Pegula, Kostyuk y Medvedev disfrutan un domingo victorioso

Jessica Pegula devuelve ante Elena-Gabriela Ruse durante la primera ronda del US Open, el domingo 30 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Jessica Pegula devuelve ante Elena-Gabriela Ruse durante la primera ronda del US Open, el domingo 30 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

NUEVA YORK (AP) — Jessica Pegula fue una de las primeras jugadoras en competir en el Abierto de Estados Unidos, y el año pasado aprendió que comenzar el domingo le brindaba un alivio relajante.

“Es un poco raro, pero sí disfruté que podía respirar durante los próximos dos días y que todos los demás todavía están entrando en pánico por si van a ganar su primera ronda”, declaró la estadounidense y tercera cabeza de serie.

Esa ventaja de arrancar antes es estupenda a menos que sea una ventaja para volver antes al aeropuerto.

“Justo estábamos hablando de eso, y yo dije: es tan agradable jugar el domingo cuando ganas. Pero si pierdes no es agradable, porque sientes que el torneo ni siquiera empezó y ya estás fuera”, señaló la ucraniana y 11ma preclasificada Marta Kostyuk.

Pegula y Kostyuk se apuntaron cómodas victorias y ahora obtienen el beneficio de cualquier día extra de descanso previo a sus partidos de segunda ronda.

Al abrir la acción en el estadio Arthur Ashe, Pegula derrotó 6-3, 6-2 a la rumana Elena-Gabriela Ruse. Pegula manifestó que estuvo nerviosa al principio, lo cual tiene sentido dado lo que podría estar en juego para la subcampeona del US Open 2024.

Pegula lidera el circuito femenino con 46 victorias esta temporada. Tiene dos títulos y ha alcanzado otras tres finales. Puede convertirse en la número 1 del ranking si gana su primer título grande y Elena Rybakina, la número 2, pierde antes de las semifinales.

A continuación, Pegula enfrentará a la ganadora del partido entre Venus Williams y la también invitada Sofia Kenin. Jugaban en el último turno nocturno en el Ashe. Williams y su hermana Serena tienen programado jugar dobles juntas.

Kostyuk superó 6-4, 6-1 a la australiana Storm Hunter por 6-4, 6-1 para un sólido inicio del último major del año, después de alcanzar las semifinales en el Abierto de Francia y Wimbledon.

Los vigentes campeones juegan el lunes

Fue el segundo año con un inicio en domingo, aunque algunos de los principales nombres no saldrán a escena hasta el lunes.

A primera hora, la bicampeona defensora Aryna Sabalenka debutará contra la colombiana Camila Osorio. Carlos Alcaraz, quien ganó su segundo título del US Open el año pasado, disputará su primer partido de individuales desde abril tras recuperarse de una lesión en la muñeca derecha.

Naomi Osaka, Iga Swiatek, Sloane Stephens y Stan Wawrinka, todos ex campeones del torneo, también figuran en el programa del lunes, junto con la campeona femenina de Wimbledon Linda Noskova.

El ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open 2021, dejó atrás sus flojos resultados en la antesala del torneo al vencer al francés Hugo Gaston por 6-4, 6-2, 6-4. El séptimo preclasificado tenía apenas marca de 1-3 en la gira norteamericana de canchas duras, un periodo en el que normalmente destaca.

“Las últimas dos semanas no fueron fáciles. Pero estoy contento de que hoy logré producir tenis de alto nivel”, dijo Medvedev.

La italiana Jasmine Paolini (19 preclasificada) también avanzó en el cuadro individual femenino al derrotar a la eslovena Veronika Erjavec por 6-3, 3-6, 6-4. La rusa Kamilla Rakhimova doblegó 7-6 (4), 6-2 a la checa Barbora Krejcikova (27), campeona de Wimbledon en 2024 y Roland Garros en 2021.

Un año después de sorprender a Madison Keys en la primera ronda del US Open, la mexicana Renata Zarazúa se despidió al caer 4-6, 6-4, 7-6 (7) ante la rusa Polina Iatcenko.

En el cuadro masculino, Novak Djokovic inicia su búsqueda de un 25to título de Grand Slam el domingo por la noche ante el argentino Mariano Navone.

Djokovic, a sus 39 años, perdió más recientemente su partido de primera ronda a inicios de este mes en Cincinnati.