Celebra la UAT a adultos mayores del COMASS

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció un emotivo festejo para los adultos mayores que asisten al Centro Operativo Multidisciplinario de Atención y Servicio Social (COMASS), en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebra el 28 de agosto.

El evento fue encabezado por el rector Dámaso Anaya Alvarado y por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, en las nuevas instalaciones que fueron acondicionadas para las actividades que realizan las personas de la tercera edad.

Al felicitar a los abuelitos en su día, el rector dijo que la Universidad se ha preocupado por ofrecer a los adultos mayores del Club de la Edad de Oro las mejores condiciones para su bienestar integral, por ello, se decidió ampliar los servicios que reciben en instalaciones más confortables.

En ese sentido, afirmó que “los abuelitos son los pilares de las familias y son quienes siguen dotando de valores humanos a la sociedad”, por lo que, para la UAT, es muy importante seguir trabajando para estar cerca de ellos y de todos los sectores sociales, buscando siempre aportar a su desarrollo a través de un modelo humanista.

Como parte del festejo, los abuelitos disfrutaron de un emotivo convivio, donde también se coronó al rey y a la reina del Club de la Edad de Oro, y fueron elegidos la señora Paula Ríos Cumpean y el señor Enrique Reyes Guerrero.

Con las nuevas instalaciones, la UAT seguirá ofreciendo, a través del COMASS, todos los servicios gratuitos diseñados para los adultos mayores de 60 años.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran: manualidades, tecnología, canto, baile y cortes de cabello; así como consultas médicas, atención psicológica y apoyo en áreas como asesoría jurídica.

Todo ello, ahora en las instalaciones en la Calle 19, entre Mier y Terán y Bernardo Gutiérrez de Lara, en la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas.