‘¡Santas revelaciones, Batman!’ Robin se declara bisexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Tim Drake, uno de los personajes de DC Comics conocido por ser uno de los tantos Robin, es bisexual.

El personaje se dio cuenta de esto en la historieta “Batman: Urban Legends # 6”, que salió este martes a la venta. Se trata de la más reciente entrega de la serie antológica actual de la familia del Murciélago.

Robin protagoniza la historia “La Suma de Nuestras Partes”, de la escritora Meghan Fitzmartin, la artista Belén Ortega, el colorista Alejandro Sánchez y el rotulista Pat Brosseau.

El relato concluye con el tercer capítulo de este martes, en el que Robin rescata al personaje de Bernard de ser sacrificado por los Monstruos del Caos. Luchando codo a codo con Bernard, Tim tiene un “momento de esclarecimiento”. Más tarde, ya sin el disfraz, Tim acepta tener una cita con Bernard.

Se trata del final de “La Suma de Nuestras Partes”, aunque no del desenlace de la historia de Tim. Su viaje continúa en “Batman: Urban Legends # 10”, que se lanzará en diciembre.

Tras la revelación, los fanáticos de Drake han expresando una gran alegría por este desarrollo del personaje, pues sospechaban que DC se encaminaba hacia este giro argumental desde hace tiempo.

Además de este momento histórico en “Batman: Urban Legends”, Tim se unirá al elenco de la serie live-action Titans, de HBO Max, donde será interpretado por Jay Lycurgo, cuando el programa regrese para su tercera temporada el 12 de agosto.

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened

A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ❤️ pic.twitter.com/xb5YugEYd9

— Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) August 10, 2021