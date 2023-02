Sancet anota 3 y un Bilbao con 10 hombres golea a Cádiz

BARCELONA.— Oihan Sancet logró el segundo triplete en su carrera y un Athletic de Bilbao que se quedó con 10 hombres en casa goleó el viernes 4-1 a Cádiz en un encuentro de La Liga española.

Bilbao perdió al defensa Yuri Berchiche, quien recibió una segunda tarjeta amarilla a los 58 minutos, cuando el marcador estaba 3-1. Cádiz nunca pudo aprovechar la superioridad numérica para acercarse ni para impedir que Sancet completara su “hat trick”.

Sancet había abierto el marcador a los 10 minutos, con un disparo potente que se coló en un ángulo superior.

El argentino Gonzalo Escalante, flamante fichaje del Cádiz, emparejó el encuentro en el Estadio de San Mamés a los 25.

Pero Sancet anotó de nuevo 10 minutos después, al desviar hacia las redes un pase de Raúl García, luego que Cádiz había perdido un balón dentro de su área, ante la presión de los vascos.

El defensa Yeray Álvarez acudió a la cita con un tiro libre y remató de cabeza para ampliar la diferencia justo antes del intermedio.

Pese a perder a Berchiche, Bilbao marcó a los 75. García envió un pase adelantado, Iñaki Williams lo cabeceó para dejarle el gol servido a Sancet, quien disparó para conseguir su tercera diana de la noche.

“No se puede explicar, al principio ni me lo creía”, dijo Sancet. “En la primera parte he tenido un par de pases atrás, no he rematado por poco, pero estoy contento por lo conseguido”.

Sancet lidera a los Leones, con siete goles, todos en La Liga. Anotó su otro triplete en enero de 2022, cuando el club bilbaíno se impuso 3-1 en la cancha del Osasuna.

Dirigido por Ernesto Valverde, el Bilbao ha avanzado a las semifinales de la Copa del Rey, y se colocó en el séptimo lugar de La Liga, tras cortar una racha de tres derrotas en la competencia.

Cádiz continuó en la zona de descenso.