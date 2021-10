Salva municipio recurso federal y realiza obra en la 150 Aniversario

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el fin de no perder el recurso Federal, se reasignó una obra aprobada en la pasada administración que no se realizó en la colonia 150 Aniversario y la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal , logró que se retomara este presupuesto para el beneficio de este mismo sector con alto rezago en infraestructura.

En la pasada junta de cabildo del 14 de octubre, se aprobó la cancelación de una obra de 987 mil 596 pesos que no se había concretado por la administración pasada en la colonia 150 Aniversario; el recurso fue reasignado a trabajos de pavimentación con concreto hidráulico con una inversión de 987 mil 599 pesos con 96 centavos en la calle Otilio Montaño esquina con Jacinto Sánchez y Privada Jacinto Sánchez de la misma colonia.

El fin de cancelar la obra aprobada el pasado 28 de mayo del año en curso y reasignarla, es para no perder el recurso federal otorgado por el programa Ramo 33 y aprovecharlo en el actual ejercicio fiscal, pues no habían iniciado los trabajos teniendo congelado el presupuesto y poniendo en riesgo la pérdida del mismo.

Este recurso, que gestiona la Secretaría de Bienestar Social en la Dirección de Programas Federal, tiene como objetivo el financiamiento de obras que apoyen al desarrollo de zonas prioritarias como áreas de rezago en infraestructura y pobreza extrema como en este caso en particular.

Aprovechar este presupuesto es importante para estos lugares con necesidades específicas para mejorar su calidad de vida, así como hacerlos más accesibles a otros puntos de la ciudad, que es uno de los objetivos del actual Gobierno que encabeza Carmen Lilia Canturosas Villarreal.