Salen más fotos de Ángela Aguilar, ahora desnuda

CD. DE MÉXICO .-Tras hacerse virales imágenes de Ángela Aguilar besándose con su supuesto novio, el músico Gussy Lau, quien es mayor que ella 15 años, ahora salen a la luz fotografías donde se le ve desnuda.

En una de las instantáneas sale ella misma posando frente a un espejo.

Luego de que se «filtraran» las primeras fotos (de los besos), el cantautor realizó un en vivo en su cuenta de IG para confirmar que sí es pareja de la hija menor de Pepe Aguilar, y que sus respectivas familias están de acuerdo con su relación.

También aclaró que las imágenes eran capturas de pantalla de un video, el cual él solo había compartido en su Close Friends, plataforma donde suelen estar los círculos de amigos exclusivos para compartir las stories que prefieran, sin embargo, dijo, uno de esos allegados fue quien filtró las imágenes.

Por su parte, Ángela Aguilar realizó ayer también un en vivo desde su cuenta de IG, para manifestar, al borde del llanto, su indignación, aunque todavía no salían sus fotos donde aparentemente es ella la que está sin ropa.

«Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen.

«Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto», explicó.

La estrella de regional mexicano aseguró que esta situación le ha afectado a nivel profesional, económica, amorosa y familiar.

«Yo me puse en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte y eso fue mi error. Me duele tanto y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, porque hay muchas mujeres a las que casi se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento», dijo la estrella de 18 años.