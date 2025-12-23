Salah da victoria tardía para que Egipto venza a Zimbabue 2-1 en la Copa Africana

El capitán marcó en el tiempo agregado, dio tres puntos al campeón histórico y evitó un debut sorpresivo

El egipcio Mohamed Salah anota durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Egipto y Zimbabue en Agadir, Marruecos, el lunes 22 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

RABAT, Marruecos.- Mohamed Salah le dio a Egipto un comienzo victorioso en la Copa Africana de Naciones al anotar cerca del final el lunes para el 2-1 contra Zimbabue.

Salah capitaneó al equipo en su primera titularidad en casi un mes y disparó al poste inferior en el tiempo de compensación para ahorrarle a Egipto la vergüenza ante un equipo clasificado en el puesto 129 del mundo.

Egipto, máximo ganador del torneo con siete títulos, fue frenado durante largos periodos en la ciudad costera de Agadir por la tenaz defensa de Zimbabue y una actuación sobresaliente del portero Washington Arubi.

Prince Dube sorprendió a los favoritos en el minuto 20 cuando recibió un centro de Emmanuel Jalai en su primer toque y se giró para batir al portero de Egipto, Mohamed El-Shenawy, con el siguiente movimiento.

Salah intentó animar a sus compañeros, pero poco después sufrieron otro golpe cuando Emam Ashour salió lesionado. Las lágrimas del centrocampista sugirieron que su torneo terminó apenas comenzando.

Arubi desvió por encima del travesaño un potente disparo de Marmoush, Trézéguet fue amonestado por simular una falta en un intento de ganar un penal, y luego Salah, Marmoush y Mohamed vieron sus disparos bloqueados antes del descanso.

El juego se reanudó de la misma manera hasta que Marmoush finalmente encontró la forma de anotar desde un ángulo difícil en el minuto 64.

El gol de la victoria de Salah le dio a los Faraones tres puntos en el Grupo B. La superestrella del Liverpool nunca ha ganado la principal competición de África.

Sudáfrica vence

Lyle Foster le dio a Sudáfrica un comienzo ganador en la Copa Africana de Naciones con una dura victoria por 21 sobre Angola.

Los Bafana Bafana pusieron fin a una racha de seis partidos sin ganar contra Angola, que había ganado tres y empatado tres de sus encuentros desde un clasificatorio para la Copa del Mundo en noviembre de 2015.

Oswin Appollis de Sudáfrica abrió el marcador en Marrakech con un disparo bajo dentro del poste izquierdo en el minuto 21, pero el centrocampista Show igualó algunos minutos después al desviar un tiro libre de Fredy desde la banda dentro del poste cercano.

Los ánimos se caldearon después de una falta de Aubrey Modiba de Sudáfrica antes del descanso.

Tshepang Moremi pensó que había anotado un gol brillante después de eso. El gol fue anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR, y Mbekezeli Mbokazi golpeó el travesaño con un disparo feroz mientras Sudáfrica seguía presionando.

El entrenador de Angola, Patrice Beaumelle, refrescó su alineación ofensiva al enviar a Mabululu y Milson en el minuto 76, pero fue Foster quien anotó en el otro extremo al curvar el balón más allá del brazo extendido de Hugo Marques en el minuto 79.

Mali frustrado

Patson Daka anotó en el tiempo de descuento para que el campeón de 2012, Zambia, lograra un empate 1-1 contra Mali en el primer partido en Casablanca.

Mali dominó y falló un penalti antes del descanso cuando Willard Mwanza detuvo el esfuerzo de El Bilal Touré, el segundo penalti detenido en igual número de partidos en el torneo.

Lassine Sinayoko finalmente rompió el empate alrededor de la hora de juego, pero Daka tuvo la última palabra con un cabezazo para darle a Zambia un punto en el Grupo A.

El país anfitrión, Marruecos, lidera el grupo con tres puntos después de abrir con una victoria por 2-0 sobre Comoras el domingo.