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Sacude nuevo terremoto el noreste de Japón sin causar tsunami

El sismo de magnitud 6,1 reavivó la preocupación tras varios movimientos telúricos registrados en la región

AP

TOKIO.- Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noreste de Japón el domingo, informó la agencia meteorológica nacional, el más reciente de una serie de fuertes temblores que han golpeado la región.

No se emitió ninguna alerta de tsunami y no hubo reportes de daños o víctimas por el momento. Pero la reciente oleada de sismos, que coincide con la temporada de tifones, ha despertado preocupaciones por la posibilidad de deslizamientos de tierra.

El sismo del domingo se produjo frente a la costa de la prefectura de Iwate a las 7:25 a.m. a una profundidad de unos 40 kilómetros (25 millas), y se sintió en la prefectura de Aomori y otras regiones cercanas.

Japón es propenso a los terremotos y los tsunamis. Últimamente se han registrado una serie de sismos, incluido uno de magnitud 7,2 que ocurrió el jueves en el área cercana al epicentro del sismo del domingo.

La agencia advirtió que podrían producirse otros sismos. Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió la prefectura de Yamanashi y zonas cercanas —próximas al monte Fuji y al oeste de Tokio— el viernes.

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