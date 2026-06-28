Lanza Estados Unidos nuevos ataques contra objetivos militares en Irán

Washington respondió al presunto ataque iraní contra un petrolero y tensó nuevamente el alto el fuego

Un hombre está parado junto a una caña de pescar en la orilla mientras, de fondo, se ven mercantes y buques comerciales en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, Irán, el 17 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Un hombre está parado junto a una caña de pescar en la orilla mientras, de fondo, se ven mercantes y buques comerciales en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, Irán, el 17 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- El ejército estadounidense dijo el sábado que había atacado múltiples objetivos en Irán por orden del presidente Donald Trump, continuando con una serie de ofensivas que han sacudido el frágil alto el fuego en la guerra.

El Comando Central del ejército estadounidense señaló en una publicación en redes sociales que aviones de guerra atacaron “infraestructura de vigilancia, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas” iraníes, luego de un ataque contra un buque mercante a primera hora de la mañana del sábado.

Los ataques en el golfo Pérsico muestran el peligro de que la guerra con Irán vuelva a salirse de control, aun después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para intentar pactar un acuerdo final que ponga fin al conflicto.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que Estados Unidos “atacó lugares de almacenamiento de misiles y drones iraníes, así como sitios de radar en la costa, por violar el acuerdo de alto el fuego ¡OTRA VEZ!”. Advirtió que hay un punto en que Estados Unidos podría no ser capaz de actuar razonablemente “y será obligado a completar el trabajo militarmente”.

“Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”, escribió el mandatario en Truth Social.

El incidente se produce tras un intercambio similar ocurrido pocos días antes, cuando un dron iraní alcanzó un buque mercante frente a la costa de Omán el jueves y el ejército estadounidense respondió con ataques al día siguiente.

EEUU dice que los ataques son una respuesta al ataque iraní a un petrolero

El Comando Central afirmó que, en este último ataque, fuerzas iraníes atacaron el petrolero Kiku con un dron de un solo uso. El petrolero transportaba más de 2 millones de barriles de crudo y navegaba por el estrecho de Ormuz.

Según sitios web de seguimiento de buques, el Kiku salió a principios de semana de un yacimiento petrolero qatarí en el centro del golfo Pérsico y se dirigía a un puerto en Emiratos Árabes Unidos que se encuentra en el golfo de Omán, justo al otro lado del estrecho de Ormuz.

Al parecer, intentaba utilizar una ruta establecida cerca de la costa de Omán que sirve como alternativa a la ruta sancionada por Irán que pasa por sus propias aguas.

Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos dijo el sábado que ampliaría la ruta omaní para permitir el tráfico de entrada y salida, lo que probablemente establecerá un nuevo punto de tensión con Teherán, que considera el estrecho como una fuente clave de influencia en las actuales conversaciones con Estados Unidos.

El ejército estadounidense dijo que “Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego” pero “eligió no hacerlo” cuando sus fuerzas atacaron el Kiku.

La televisión estatal iraní informó de explosiones en una zona al norte del estrecho de Ormuz.

Baréin condena el ataque con drones de Irán

Baréin ha sido uno de los críticos más firmes de Irán y alberga la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos. Acaba de recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para una reunión de los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, que terminó con un llamado a poner fin a los ataques de Irán y a que el estrecho permanezca completamente abierto.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores de Baréin se indica que “varios drones iraníes” iban dirigidos al país. Calificó el ataque como “una amenaza flagrante para la seguridad de los ciudadanos y residentes”. Hasta el momento, no se han reportado daños.

El grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán emitió a primera hora del sábado un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA en el que dijo haber atacado varios lugares “del ejército terrorista estadounidense en la región”. No indicó qué zonas fueron atacadas.

El Comando Central del ejército estadounidense señaló que el ejército atacó ubicaciones de misiles y drones iraníes y sitios de radar costeros en los ataques nocturnos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien ha encabezado las negociaciones con Irán, dijo en redes sociales el viernes por la noche que Irán debería “levantar el teléfono” si hay discrepancias sobre el acuerdo de alto el fuego, “pero la violencia será respondida con violencia”.

Estados Unidos e Irán negocian los términos del acuerdo, que incluye asuntos como permitir el paso de barcos por el estrecho, vital para los suministros mundiales de petróleo y gas natural, y abordar el futuro del programa nuclear de Irán y su reserva de uranio altamente enriquecido.

Según el acuerdo provisional, ambas partes tienen 60 días para concretar los detalles. Poner fin a los combates en Líbano entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbolá, respaldado por Irán, es una parte clave del acuerdo.

Atacan buque mientras se amplía la ruta del estrecho

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido del ejército británico informó que un petrolero fue atacado el sábado en el estrecho, y añadió que la tripulación está a salvo y que no se reportaron daños ambientales. Hasta el momento, nadie se ha atribuido el ataque, pero las sospechas recayeron sobre Irán.

Poco después de ese informe, el Centro Conjunto de Información Marítima, supervisado por la Marina de Estados Unidos, señaló que la ruta cerca de la costa de Omán se está ampliando para permitir el tráfico de entrada y salida.

Irán ha insistido en que los barcos deben obedecer sus órdenes y advirtió que comenzará a cobrar tarifas por el tránsito a través del estrecho. Sin embargo, en los últimos días, los barcos han intentado cada vez más salir del Golfo.

Ebrahim Azizi, quien encabeza la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, escribió el viernes que “el estrecho de Ormuz está gobernado por Irán, así que: Respeten las reglas”.

Estados Unidos y los estados árabes del Golfo han rechazado las exigencias de Irán. El estrecho es considerado una vía navegable internacional, pese a ser aguas territoriales de Irán y Omán.

El Centro Conjunto de Información Marítima advirtió que la amenaza para los barcos era “sustancial”, y añadió que “se advierte a los marinos de la existencia de minas, por lo que deben esperar una presencia naval mientras continúan las operaciones de despeje”.

La Organización Marítima Internacional detuvo el viernes un nuevo esfuerzo para evacuar barcos y dijo que no se reanudará hasta que haya garantías de que los otros barcos no serán atacados. Indicó que unos 115 barcos han podido salir del estrecho en los últimos días.