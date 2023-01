Sabías que la goma de mascar es una herencia de los mayas

CIUDAD DE MÉXICO.- La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en gran parte de Latinoamérica, sus conocimientos en astronomía, arquitectura y agricultura permitieron que se expandieran por gran parte de Guatemala, Belice, México y la parte occidental de Honduras y El Salvador.

Gracias a este imperio, las siguientes civilizaciones pudieron desarrollarse. Incluso después de la conquista española, los conocimientos predecían.

Según estudios, las culturas mesoamericanas tenían un gran hábito de limpieza y es que los mayas usaban el chicle para limpiarse la boca antes de las ceremonias, aunque hoy en día la goma de mascar ya tiene diferentes procesos; las civilizaciones antiguas recolectaban la resina de los árboles, por lo que era un producto totalmente orgánico.

¿Existe el día mundial del chicle?

Es importante mencionar que el chicle y la goma de mascar no son lo mismo, debido a sus componentes. Sin embargo, la golosina se patentó el 28 de diciembre de 1869, gracias a William Semple pero el día mundial del chicle se conmemora cada 13 de enero.

Actualmente, algunas familias de Quinta Roo, en México, se dedican a la producción de goma de mascar.

Para extraer la resina, los chicleros deben trepar por el árbol llamado chicozapote para acuchillarlo desde la base hasta las ramas más altas. Incluso corren el riesgo de caerse, pero a pesar de ello conservan la tradicional forma de crearlo de manera orgánica.

El primer paso para extraer el líquido blanquecino consiste en limpiar la maleza del entorno del árbol, posteriormente se realizan una serie de cortes oblicuos en la corteza para poder extraer la savia y por lo general, se hace a golpe de machete, de acuerdo con un artículo publicado en BBVA.

¿Cuáles son los beneficios de mascar chicle?

Según un estudio de la University of Liverpool, el chicle y la goma de mascar pueden frenar los antojos, de igual forma, elimina las náuseas.

También es capaz de quemar calorías, pues las personas que se sometieron al estudio y masticaron goma de mascar consumieron 36 calorías menos que las que no lo hicieron.

Puede ayudar a la salud bucal, ya que la American Dental Association recomienda masticar la goma de mascar para prevenir las caries.