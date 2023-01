Guardia Nacional acepta intento de homicidio en contra de mujer

Nuevo Laredo, Tam.- La Guardia Nacional aceptó el intento de homicidio en agravio de María Isamar Pérez Caballero, quien resultó herida de gravedad y un mes después de los hechos, fue dada de alta en el Hospital México-Americano.

La corporación policiaca-militar federal aceptó su responsabilidad y pagó los gastos hospitalarios de la mujer de 28 años, quien fue baleada por agentes de la Guardia Nacional que le dispararon en la colonia Infonavit en un ataque directo y luego la abandonaron.

Los elementos responsables del intento de homicidio, abuso de autoridades, lesiones y otros delitos, tripulaban las patrullas oficiales GN339323 y GN339319, en contra de quienes la afectada interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El personal de la Guardia Nacional, en dos ocasiones, atacó en forma directa a María Isamar, cuando ella se desplazaba por calles de la colonia Infonavit-Benito Juárez, en hechos ocurridos el pasado 6 de diciembre de 2022.

Cabe destacar que, en esa ocasión, los elementos federales manipularon la escena de los hechos, en Insurgentes y Constituyentes, en donde recolectaron los cartuchos percutidos de sus armas, para desviar las investigaciones.

Herida de gravedad María Isamar fue abandonada en el lugar por los agentes de la Guardia Nacional, y vecinos del sector fueron quienes pidieron el apoyo de paramédicos, que la trasladaron al Hospital de Especialidades y posteriormente, cuando la GN aceptó su responsabilidad se le llevó al Hospital México-americano en donde estuvo internada, hasta este 13 de enero, al ser dada de alta.

El pago de los gastos hospitalarios no exime al personal de la Guardia Nacional de su responsabilidad penal y será la FGR quien determine la situación legal de los involucrados en el intento de homicidio.

La joven presentaba lesiones por esquirlas y una herida de bala en el costado derecho, a la altura del tórax, quedando alojado el proyectil, afectando órganos internos, por lo que fue necesario someterla a cuidados intensivos, para evitar falleciera, como sucedió con el joven Ulises Salas Moreno, quien recibió un balazo por personal de la SEDENA que le ingresó en el cuello y le afectó a los pulmones, provocando su muerte.

En la denuncia ante la FGR, María Isamar señala que el pasado 6 de diciembre, a las 15:30 horas, ella conducía su auto, un Chevrolet Cobalt color rojo, circulando por el bulevar Luis Donaldo Colosio, de norte a sur.

“En Colosio y Venustiano Carranza, observé por el retrovisor que varios carros que venían atrás de mi con exceso de velocidad, se empezaron a cruzar bruscamente y atrás de estos carros venían patrullas blancas de la Guardia Nacional”, manifestó la afectada.

Aunque la mujer se hizo a un lado para que pasaran las patrullas, el personal de la Guardia Nacional le disparan y cuando ella detiene su vehículo en Constituyentes e Insurgentes, nuevamente balearon el vehículo, dejando malherida a la conductora.

“me empezaron a insultar, diciéndome <bájate bastardo, estás herido> yo les respondí que sí y uno de ellos se acerca hacia el carro y observaron que era mujer, nuevamente me preguntan si estoy herida, a lo que volví a responder que sí, pero ellos no me prestaron ayuda”, detallo la afectada en la denuncia ante la FGR.

El personal de las patrullas GN339323 y GN339319 al darse cuenta que se habían “equivocado” huyeron y la abandonaron a su suerte; fueron los vecinos que pidieron el auxilio de paramédicos que la llevaron a un hospital.

Después del intento de homicidio en contra de la joven, el personal de la Guardia Nacional, regresaron después para manipular la escena, recogiendo los cartuchos de las balas que dispararon, además de distorsionar con cinta negra los números de las patrullas oficiales.

El atentado quedó grabado en videos de seguridad, además de los testigos.