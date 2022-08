RTP: ¿Qué significa y por qué se le debe prestar atención?

Con la irrupción de las tragamonedas online han surgido una gran cantidad de nuevos conceptos que aquellos que jugaban a estas de la manera tradicional, es decir, en un casino o bar, no siempre conocen.

Uno de estos conceptos es el RTP, siglas del inglés «return to player». ¿Y qué significa? ¿Por qué es importante? A continuación, te lo explicamos con detalle para que puedas sacarle el máximo partido a las slots de los mejores casinos online.

¿Qué significa el RTP de una tragamonedas?

Los jugadores más avezados buscan las últimas tragamonedas con mejor RTP por una sencilla razón: más posibilidades de obtener beneficios. ¿Pero qué significa entonces el RTP de una tragamonedas? Como bien indicamos en la introducción, son las siglas del inglés «return to player», que, en español, podrían traducirse como «retorno teórico al jugador». Es decir, hablamos de la tasa de devolución que presenta una slot en concreto.

¿Te suena a chino? Tranquilo, puesto que se trata de algo bien sencillo de entender. El RTP expresa el número de unidades que se te devolverán por cada 100 unidades apostadas. ¿Esto significa que si juegas 100 pesos mexicanos, una tragamonedas con un RTP del 96.75 te devolverá 96.75 pesos mexicanos? No exactamente, ya que se trata de un cálculo a medio-largo plazo. Es decir, para que se cumpla, se han de tomar en el cálculo más de 100 unidades apostadas (incluso miles), entre otras cosas.

Cómo se calcula el RTP

Este dato teórico, como ya hemos explicado en el párrafo del apartado anterior, no se puede cumplir a rajatabla. De ser así, nadie podría ganar a las tragaperras. Y aunque las mejores slots son un juego con una esperanza matemática negativa, claro que se pueden obtener importantes premios. Es más, algunos de ellos pueden ser auténticas millonadas. Por tanto, aunque el RTP de una tragamonedas sea del 95 %, con 100 unidades apostadas puedes ganar mucho más que eso o incluso perderlo todo.

Pero, entonces, ¿cómo calcular el RTP si a 100 unidades todo puede pasar? Pues con base en sesiones cuyo tiempo de juego sea significativo. Es decir, partidas donde se activen todas las funciones del título, como bonificaciones o giros gratis. El RTP global, por tanto, será la media de todos los resultados obtenidos en estas largas partidas. Pero no solo eso, se tienen también en cuenta otros aspectos. Englobamos todos a continuación:

Se juega con dinero real.

Se hacen apuestas máximas.

Se activan todas las líneas de pago y combinaciones disponibles.

El tiempo de la partida es largo.

¿Pero quién juega de este modo a una tragamonedas?

Lógicamente, puede que te preguntes qué sucede cuando no se cumplen las condiciones anteriores. ¿Queda anulado el RTP? No, pero, a efectos prácticos, es más bajo. Esto no quiere decir que con una simple tirada, sin ni siquiera hacer una apuesta máxima, no nos podamos llevar un premio importante. Pero las probabilidades serán, obviamente, menores. Al ser esto así, de hecho, hay plataformas que velan por los derechos del jugador que solicitan que el RTP se recoja en rangos y no en cifras absolutas.

Esto se hace en algunos títulos, donde puedes encontrarte en el panel relativo al RTP indicaciones tipo entre 93.45 y 96.25 %. Si has leído hasta aquí íntegramente, sabrás cómo interpretar esto:

Poco tiempo de juego, RTP de 93.45 %. Mayor tiempo de juego y activación de todas las funciones de la slot, RTP de 96.25 %.

¿Es fiable el RTP?

No solo es fiable porque corre a cargo de entidades proveedores de software como Playtech o NetEnt, sino porque, por lo general, las tragamonedas se ofrecen en jurisdicciones cuyo compromiso con la regulación de los juegos de azar es total, como, por ejemplo, la Mexicana. En estos casos, el RTP se comprueba mediante auditorías encargadas a terceros independientes que puedan garantizar de forma precisa que se cumple con lo que se dice y con las leyes pertinentes.

Para ello, se recurre a los servicios de empresas de renombre internacional en estas lides, como GLI, BMM, Trisigma Q3… Estas también se encargan de comprobar el RNG, del inglés «random number generator», es decir, «generador de números aleatorios». Esto garantiza que cada tirada es independiente una de la otra y que no se puede predecir o manipular el resultado de forma alguna. Vamos, te asegura que estás jugando a un título transparente y justo.

¿Por qué es importante el RTP?

Son varios los motivos que explican la importancia de conocer el RTP de cada tragamonedas: