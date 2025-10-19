Rompe Manchester United su maldición en Anfield con triunfo sobre Liverpool

Un gol de Harry Maguire al minuto 84 selló la victoria 2-1 ante el campeón defensor, acabando con nueve años sin ganar en el estadio del Liverpool

Harry Maguire del Manchester United celebra tras anotar el segundo gol de su equipo en derbi ante el Liverpool en la Liga Premier el domingo 19 de octubre del 2025. (AP Foto/Ian Hodgson)

LIVERPOOL, Inglaterra.- Después de nueve años dolorosos, y en el undécimo intento consecutivo, el Manchester United rompió su maldición en Anfield con una victoria el domingo 2-1 contra el Liverpool, el campeón defensor de la Liga Premier.

El cabezazo de Harry Maguire a los 84 minutos selló una de las victorias más significativas del United bajo el mando del entrenador Ruben Amorim y condenó al Liverpool a su cuarta derrota consecutiva en todas las competiciones.

La frustración de tantas experiencias miserables en Merseyside pareció desbordarse mientras Maguire celebraba frente a los aficionados del United que viajaron.

“Significa todo. Ellos han tenido la ventaja sobre nosotros en los últimos años y lo sabemos, y no ha sido suficiente para nuestro club”, dijo Maguire. “El viejo cliché es que son solo tres puntos, pero definitivamente no lo es. Significa mucho más que eso para el club, los chicos y los aficionados”.

El gol de Maguire llegó tarde en otro partido frenético y emocionante que nuevamente para otro final dramático esta temporada para el equipo de Arne Slot.

Son tres partidos de liga consecutivos en los que el Liverpool ha perdido por un gol anotado en los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario o más allá. Antes de eso, había logrado victorias tardías en seis de los primeros siete partidos.

Así que, aunque el gol de cabeza de Maguire mantuvo la tendencia perdedora, quizás la mayor sorpresa fue que no hubo otro giro en la historia.

Podría haberlo habido cuando Cody Gakpo cabeceó desviado con un gol abierto para apuntar y el cuarto árbitro indicó que habría ocho minutos de tiempo añadido.

El delantero holandés ya había devuelto al Liverpool al empate al 78 —empujando desde cerca después de que Bryan Mbeumo había adelantado al United en los primeros dos minutos.

Horas antes, el disparo curvado del argentino Emi Buendía selló la remontada del Aston Villa para vencer 2-1 al Tottenham en la Liga Premier.

Con esta victoria el Aston Villa continuó el resurgimiento después de un comienzo desesperado de temporada y negó al Spurs la oportunidad de subir provisionalmente al segundo lugar de la clasificación.

Buendía se deslizó por el borde del área a los 77 minutos en el Estadio Tottenham Hotspur antes de disparar a ras al rincón inferior.

Fue la quinta victoria consecutiva del Villa en todas las competiciones después de no lograr una victoria en sus primeros seis partidos de la campaña.

Además puso fin a la racha de siete partidos sin perder de los Spurs, que parecía que continuaría cuando Rodrigo Bentancur adelantó al equipo local después de solo cinco minutos.

Morgan Rogers igualó al 37 antes de que el Villa sentenciara el encuentro y se llevara los tres puntos, condenando al entrenador del Tottenham, Thomas Frank, a su segunda derrota en la liga desde que asumió el cargo en el verano.