Se lleva Unión Laguna doble juego de la frontera

Con pizarras apretadas de 3-2 y 2-1, Algodoneros aseguró la serie ante los Dos Laredos

Laredo, Tx.– Jornada de doble encuentro en el Uni-Trade Stadium, el último definido en extrainnings, fue para Algodoneros del Unión Laguna que de forma apretada superó 3-2 y 2-1 a Tecos de los Dos Laredos, para ganar así su octava serie de la campaña 2026.

El conjunto guinda tuvo en el puertorriqueño Isán Diaz al destacado en ofensiva, al producir tres carreras en la jornada en territorio texano.

Unión Laguna iguala la serie ganando por la mínima

Tecos (24-35) inició poniéndose en el score 1 por 0 en el primer inning con doble productor de Luis de los Santos al sector derecho, anotando carrera sucia José Rodríguez, quien llegaba a base vía tiro erróneo del parador en corto Albert Lara.

La respuesta de Unión Laguna (25-34) apareció por partida doble en la tercera entrada para adelantarse 2-1. Después de dos tercios, Edward Olivares recibió base por bolas de parte de Adrian de Horta y llegó al plato con triple de Isán Diaz al jardín central, quien anotaba posteriormente gracias a sencillo de Albert Lara al bosque izquierdo.

Luis de los Santos respondió de inmediato para el 2-2 con su segunda carrera empujada de la tarde al producir a Harold Ramírez con infield hit por la tercera almohadilla frente al abridor sudafricano Tayler Scott.

En el inning de la suerte, el marcador se colocó con el definitivo 3-2 para los guindas, al conceder Ryan Hendrix base por bolas a Julian Escobedo. Ya con Adolfo Ramírez en el cerrito y tras pasaportes a Edgar Robles y Edward Olivares, vino el boricua Isán Diaz con rola por el primer cojín para empujar la carrera del despegue.

La victoria correspondió al primer relevista visitante Jacob Barnes (1-1, 1.48) con una entrada de tres ponches. El rescate fue para el texano Thomas McIlraith (2, 1.88) también con tres ponches en el séptimo episodio. Tayler Scott inició el encuentro con 5.0 capítulos sobre la loma, de seis imparables, una carrera limpia y dos abanicados.

La caída fue para Ryan Hendrix (2-5, 3.23) al aceptar rayita limpia en un tercio de entrada relevada con dos bases por bolas. Adrian de Horta comenzó en el cerrito para los de casa con 5.0 innings, de cuatro hits, dos anotaciones limpias, un pasaporte y dos ponches. Relevó también Taylor Williams (1.0IP, 1H, 1BB).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 C H E LAG 0 0 2 0 0 0 1 3 5 1 TECOS 1 0 1 0 0 0 0 2 6 0

PG: Jacob Barnes (1-1, 1.48); PP: Ryan Hendrix (2-5, 3.23); SV: Thomas McIlraith (2, 1.88); HR: No hubo.

La serie fue para Algodoneros con apretado 2-1 sobre los Binacionales en episodios extras

En el segundo duelo de la jornada, fue hasta el quinto inning que llegaron las carreras que movían el marcador.

Algodoneros (26-34) se adelantaba 1 por 0 luego de que tras dos outs en, el zurdo Roenis Elías concedía pasaporte a Alberth Martínez, quien posteriormente anotaba tras robarse la intermedia, llegar a tercera base vía tiro desviado del catcher Alejandro Flores a segunda, y finalmente mandarse al plato con error de Xavier Batista quien dejó caer la bola tras tirazo desde el jardín central de parte del cubano Yoelqui Céspedes.

La respuesta por los Dos Laredos (24-36) llegó de inmediato ante Guadalupe Chávez en el fondo de la quinta entrada al iniciar tanda Alejandro Flores con doblete por el sector central, y con toque de Ryan Aguilar se mandó a la tercera almohadilla para posteriormente anotar tras error en el fildeo del antesalista Emmanuel Rivera al tratar de hacer el out.

Ya en extrainnings, Unión Laguna tomó el comando del juego al ponerse al frente 2 a 1 en la novena tanda. Hit de Isán Diaz al jardín de la izquierda hacía anotar al corredor emergente Julian Escobedo, heredado por el derrotado Michael Gomez luego de que Yadir Drake diera de imparable también por el sector izquierdo.

Matthew Foster llegó en el fondo del noveno a retirar los tres outs, incluido un ponche sobre el bateador emergente Francisco Córdoba, para apuntarse su rescate 11 del calendario.

El triunfo fue para Héctor Pérez (2-3, 3.18) con el octavo inning relevado, aceptando un imparable. Jaime Barría inició el pitcheo visitante con 4.0 entradas, de un hit, una base por bolas y tres ponches. Desde el bullpen aparecieron también Austin Pope (0.1IP) y Thomas McIlraith (1.0IP, 2K).

La derrota fue para Michael Gomez (2-2, 6.45) con daño en el noveno rollo, de un episodio trabajado, dos imparables, carrera limpia aceptada y base por bolas. Abrió el encuentro el zurdo Roenis Elías (5.0IP, 1H, 1C, 2BB, 2K), relevando también Darío Gardea (1.0IP, 1K), Taylor Williams (1.0IP, 1H, 1K) y el zurdo Gilberto Luna (1.0IP, 1H).

Tras la pausa del Juego de Estrellas, Tecos de los Dos Laredos comenzará la serie 21 del calendario en Saltillo, Coahuila el próximo martes 30 de junio con juego que iniciará a las 17 horas (hora Dos Laredos). El miércoles 1 y jueves 2 de julio los encuentros darán comienzo a las 20:30 horas.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E LAG 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1 TECOS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4

PG: Héctor Pérez (2-3, 3.18); PP: Michael Gomez (2-2, 6.45); SV: Matthew Foster (11, 3.03); HR: No hubo.