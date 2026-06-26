Suben a 589 los fallecidos por los sismos en Venezuela

Varios vecinos trasladan a un hombre rescatado de entre los escombros de un edificio derrumbado, un día después de dos sismos, el jueves 25 de junio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Varios vecinos trasladan a un hombre rescatado de entre los escombros de un edificio derrumbado, un día después de dos sismos, el jueves 25 de junio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — La cifra de fallecidos a causa de dos potentes terremotos consecutivos ocurridos en Venezuela subió a 589 personas, con otras 2.980 heridas, dijo a primera hora de la mañana del viernes la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Rodríguez hizo el anuncio rodeada de funcionarios de su gobierno y de oficiales militares, mientras daba la bienvenida a equipos de rescatistas que llegaban de todo el mundo.

El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles por la noche, agregó.

En ciudades de todo el norte de Venezuela, los vecinos se ayudaban mutuamente a excavar entre los escombros para buscar a sus seres queridos. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

La Organización Internacional para las Migraciones dijo que hasta 6,76 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los sismos, unos 2 millones solo en Caracas. Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja Internacional para las Américas, afirmó que “la gente todavía está aterrorizada de volver a entrar a lo que eran sus hogares”.

Los heridos eran rescatados cubiertos de polvo y sangre, y entre ellos había niños. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates, incluido el de una mujer que quedó atrapada bajo una losa de cemento, con solo un pie descalzo asomando, antes de que los rescatistas la sacaran con vida. Sin embargo, al principio apenas se vieron equipos de búsqueda gubernamentales fuera de la capital, Caracas.

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, sufrió algunos de los daños y víctimas más graves. Allí se encuentra el principal aeropuerto del país, que fue cerrado debido a los daños, lo que complicó los esfuerzos de ayuda.

Venezolanos conmocionados por los sismos

Muchos quedaron atónitos el jueves por la mañana al ver edificios reducidos a esqueletos, muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando la zona. Muchos edificios quedaron aplastados y en las calles se abrieron con grietas.

Las familias colocaron volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otros compartían listas manuscritas de nombres durante la búsqueda. Los venezolanos en el extranjero tenían problemas para comunicarse con sus familiares debido a la interrupción del servicio telefónico en el país.

En el centro de Caracas, cientos pasaron la noche apiñados en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, se preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que los funcionarios del gobierno habían prometido y afirmó que eran los residentes quienes estaban excavando entre edificios derrumbados.

“Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por ahí en un refugio”, expresó sobre su hijo de 8 años que estaba desaparecido.

Una madre lloró y se desplomó de dolor mientras se llevaban los cuerpos de sus hijos de 3 y 10 años envueltos en mantas. Otros gritaban los nombres de los desaparecidos. Algunos permanecían en silencio, en estado de shock.

Las autoridades venezolanas señalaron que se estaban desviando equipos de rescate desde otras partes del país hacia La Guaira, una zona que no es ajena a los desastres naturales: un deslave mató a miles en 1999, en lo que se considera uno de los peores desastres naturales del país.

En La Guaira, Cristian Carreño miraba fijamente su edificio de apartamentos calcinado, inclinado de forma peligrosa hacia un lado.

“Lo perdí todo”, manifestó. “Aún hay gente adentro, me imagino, que no pudo salir. Es increíblemente devastador”.

El maestro jubilado Juan Alberto Mendaño trepó entre los escombros en La Guaira y pasó junto a un cadáver cuando vio a una mujer que estaba atrapada y hacía señas con la mano pidiendo ayuda.

“Dios quiera que la rescaten pronto”, dijo. “Cuando escuchamos el grito no podíamos hacer nada”.

La prensa estatal ha reportado momentos de esperanza entre la destrucción, incluyendo el rescate de un joven sacado en camilla de un edificio afectado en el distrito de San Bernardino, en Caracas, ante los aplausos de los presentes, mientras su madre, entre lágrimas, le decía “Leandro, te amo”.

La televisión pública venezolana emitió las imágenes de una niña, cubierta de polvo y envuelta en una sudadera oscura, que emergía de entre los escombros con la ayuda de rescatistas. El jefe del grupo de rescate metropolitano de Caracas, José Luis Núñez, explicó a VTV que fue hallada en un edificio de 10 pisos de La Guaira que “colapsó en pancake”.

“Queremos destacar la fortaleza, el empeño y las ganas de vivir de esta niña”, apuntó Núñez.

Gobierno y rescatistas enfrentan enormes desafíos

El desastre natural es el último reto para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura y destitución del entonces presidente, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. Venezuela enfrenta problemas económicos desde hace más de una década, y muchas personas rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez.

Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles. Apuntó que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados.

El jueves hizo un llamado a las empresas que pusieran maquinaria pesada de construcción a disposición de las operaciones de rescate.

“Esperamos rescatar a la mayor cantidad posible de personas con vida”, afirmó Rodríguez.

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas geológicas, su posición entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos potentes sean mucho menos habituales que en otras partes de América Latina.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que ambos terremotos tuvieron su epicentro cerca de Morón, en la costa del Caribe, a unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas.

El impacto de los dos sismos, combinado con los movimientos sísmicos superficiales, amplificó la destrucción, explicó Marcos Ferreira, geofísico e investigador del Servicio Geológico de Brasil.

“Es como si yo estuviera gritando y luego alguien empieza a gritar también. Eso amplifica la vibración y aumenta el peligro potencial”, comentó Ferreira.

Poco después de que funcionarios de Naciones Unidas en Venezuela instaron al gobierno a levantar las restricciones sobre las redes sociales para que la gente pueda tener acceso a información potencialmente vital, los venezolanos en el país pudieron acceder a X. El sitio había sido bloqueado por Maduro desde agosto de 2024, en un intento por suprimir el intercambio de información entre quienes rechazaban su proclamación de victoria en las elecciones presidenciales de julio.

Gobiernos extranjeros ofrecen asistencia

Unos 1.000 efectivos de 25 equipos de búsqueda y rescate de todo el mundo se están desplegando en Venezuela, dijo Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien habló con Rodríguez tras el sismo, dijo que Washington desplegaría “de inmediato” asistencia.

“Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, será rápida y será eficaz”, expresó Rubio, aunque reconoció que el cierre del principal aeropuerto de Venezuela cerca de Caracas presentaba algunos retos logísticos.

La televisión pública venezolana mostró el viernes la llegada de rescatistas con perros y equipos, incluyendo cámaras y georradares, desde España. Equipos de Chile y Suiza también aterrizaron en suelo venezolano, y tres aviones de transporte militar de Alemania con personal y ayuda estaban en camino. Turquía anunció que dos vuelos saldrán de Estambul el viernes con rescatistas y un par de perros de búsqueda. China indicó también que proporcionará asistencia. Líderes de Qatar, Brasil, Portugal y Canadá también prometieron enviar asistencia.

Equipos de rescatistas de El Salvador y República Dominicana llegaron a Venezuela el jueves, junto con rescatistas y ayuda material desde México.

“Ningún país está preparado para brindar la respuesta que se necesita. Para eso están los países vecinos”, declaró el mayor de la Fuerza Aérea Dominicana Carlos Olivares.