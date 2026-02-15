Rompe Italia récord histórico de medallas en sus Juegos Olímpicos de Invierno

La delegación anfitriona alcanzó 22 preseas con destacadas actuaciones multidisciplinarias y aún restan varios días de competencia en Milán-Cortina

La italiana Federica Brignone muetra su medalla de oro mientras celebra con sus compañeros tras ganar el eslalon gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina d'Ampezzo, Italia el domingo 15 de febrero del 2026. (AP Foto/Marco Trovati)

MILÁN.- Ahora es oficial: el país anfitrión, Italia, está teniendo sus mejores Juegos Olímpicos de Invierno de la historia.

Italia sumó cuatro medallas en rápida sucesión el domingo —dos oros, una plata y un bronce— para llevar su total a 22 y superar su mejor cosecha previa de 20, lograda hace más de 30 años, en los Juegos de Lillehammer de 1994.

Y todavía quedan siete días de competencia.

El equipo italiano de esquí de fondo abrió la jornada del domingo con el bronce en el relevo masculino 4 x 7,5 kilómetros, antes de que Federica Brignone ganara una increíble segunda medalla de oro en casa al imponerse en el eslalon gigante, apenas un mes después de volver a competir tras una terrible lesión el año pasado.

Menos de una hora después, Michela Moioli y Lorenzo Sommariva terminaron segundos en el snowboard cross por equipos mixtos para conseguir la 21era medalla de Italia en los Juegos de Milán-Cortina para batir la marca anterior.

Y poco después, Lisa Vittozzi ganó el oro en la prueba de persecución de biatlón de 10 kilómetros.

El total supera el objetivo de 19 medallas que había fijado el presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, antes de que comenzaran los Juegos.

¿El desglose hasta ahora? Ocho medallas de oro, cuatro de plata y 10 de bronce.

En Lillehammer, Italia terminó cuarta en el medallero final —por detrás de Rusia, el país anfitrión Noruega y Alemania—. En Milán-Cortina, la Azzurri se han mantenido de forma constante entre los dos primeros lugares.

En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, en Beijing, Italia ganó 17 medallas. Le fue peor la última vez que fue anfitriona, al reunir 11 en Turín en 2006.

Las señales de que Italia podía hacer algo especial en sus Juegos en casa estaban ahí desde el tercer día, cuando la Azzurri tuvo una jornada récord sobre nieve y hielo con una cosecha de seis medallas, la mayor cantidad que el país había ganado en un solo día en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Qué día increíble: seis medallas en 24 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno pasarán a la historia”, expresó Giovanni Malagò, presidente del comité organizador local “Y lo que también es increíble es el carácter multidisciplinario de las medallas; nos hemos convertido en un país capaz de ser competitivo en deportes en los que nunca lo habíamos sido”.

“Eso es fundamental en el programa olímpico y en el medallero final… Siempre he sido de la opinión de que la fortaleza de un país se ve en cuántas medallas en distintos deportes logras conseguir, no necesariamente en la cantidad de oros”.

Las historias detrás de algunas de las medallas han contribuido al buen momento que recorre el país.

Brignone, de 35 años, esquió a pesar del dolor para ganar el oro en el super-G femenino el jueves, después de pasar un año dedicado en gran parte a la rehabilitación tras romperse varios huesos de la pierna.

Arianna Fontana, la patinadora de velocidad en pista corta más laureada de todos los tiempos, ganó sus medallas 12 y 13, igualando el récord del esgrimista Edoardo Mangiarotti como el atleta italiano con más medallas olímpicas, una marca que se mantenía desde 1960.

“Estamos viendo al equipo italiano hacerlo increíblemente bien… He tenido mucha suerte de poder presenciar los oros de Federica y de Arianna, que fueron sencillamente increíbles”, indicó el viernes Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional. “Sus historias de resiliencia, de lucha y de todo lo bueno de la humanidad quedaron realmente en evidencia”.

“A ambas atletas les tengo muchísimo respeto… Arianna es ahora la atleta italiana con más medallas, ya sea olímpica de verano o de invierno. Y lograrlo en casa es genial. Estoy muy emocionada por ella. Y se podía sentir en el estadio ayer, anoche, la pasión, el cariño y el respeto”.