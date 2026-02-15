Lidera ‘Cumbres Borrascosas’ taquilla norteamericana con el mayor estreno del año

LOS ANGELES.- La audaz reinterpretación de “Wuthering Heights” (“Cumbres borrascosas”), de Emerald Fennell, llevó a multitudes de mujeres a los cines este fin de semana. El estreno de Warner Bros. encabezó las taquillas y se quedó con el título del mayor debut del año, con 34,8 millones de dólares en ventas de entradas en sus primeros tres días en salas de Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

De acuerdo con encuestas de PostTrak, se calcula que el 76% de quienes compraron boletos fueron mujeres. Para cuando termine el feriado largo por el Día de los Presidentes en Estados Unidos el lunes, el total podría subir a 40 millones de dólares en sus 3.682 salas.

El drama romántico, protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi como la desdichada pareja Catherine y Heathcliff, se impuso a los otros estrenos del fin de semana, entre ellos la animada “GOAT” y el thriller de atracos “Crime 101”. Su día más fuerte fue el Día de San Valentín, el sábado, cuando recaudó 14 millones de dólares. “Wuthering Heights” va aún mejor a nivel internacional, donde espera embolsarse 42 millones de dólares adicionales en 76 territorios.

La producción de Warner Bros./MRC costó, según se informó, 80 millones de dólares, sin contar los millones gastados en marketing y promoción. Si los totales de cuatro días coinciden con las estimaciones, eso supone un sólido debut global de 82 millones de dólares. Y la película aún tiene varios grandes estrenos por delante: en Japón y Vietnam el 27 de febrero, y en China el 13 de marzo.

El éxito llega mientras el futuro de Warner Bros. pende de un hilo, ya que Paramount sigue mejorando su oferta de adquisición hostil con la esperanza de imponerse a Netflix.“Wuthering Heights” es el noveno estreno consecutivo del estudio en el puesto número 1.

Por su parte, “GOAT”, un estreno animado de Sony producido por la estrella del baloncesto Stephen Curry, quedó en segundo lugar con una recaudación estimada de 26 millones de dólares en 3.863 salas. Se proyecta que sume otros 6 millones el lunes, lo que llevaría su total de cuatro días a 32 millones de dólares, el mayor debut animado desde “Elemental” en 2023. También obtuvo 15,6 millones de dólares a nivel internacional, elevando su total global a 47,6 millones.

La película para toda la familia fue el único estreno del fin de semana que obtuvo una A en CinemaScore. Sony Pictures Animation también estuvo detrás de “KPop Demon Hunters”.

En tercer lugar, “Crime 101” recaudó un estimado de 15,1 millones de dólares en sus primeros tres días. Amazon MGM Studios estrenó el thriller ambientado en Los Ángeles, encabezado por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, en 3.161 salas. Se espera que alcance alrededor de 17,8 millones de dólares para el final del lunes, pero a la película aún le falta mucho para siquiera igualar su presupuesto de producción, que según se informó superó los 90 millones de dólares. El público, que fue 56% masculino, también le dio a “Crime 101” una B en CinemaScore.

The Walt Disney Studios también celebró un hito este fin de semana, al convertirse en el primer estudio en superar los 1.000 millones de dólares en la taquilla global en 2026, impulsado casi por completo por “Avatar: Fire and Ash”, aunque también ayudado por el éxito sostenido de “Zootopia 2”, que se mantiene en el top 10 tras doce fines de semana en cartelera.

El fin de semana cayó de forma significativa frente al mismo fin de semana del año pasado, cuando se estrenó “Captain America: Brave New World”, pero el ritmo empieza a repuntar y los cines tienen en el horizonte “Scream 7” y “Project Hail Mary”.

A continuación, la lista de las películas más taquilleras en los cines de norteamérica, según Comscore:

1. “Wuthering Heights”, 34,8 millones de dólares.

2. “GOAT”, 26 millones

3. “Crime 101”, 15.1 millones

4. “Send Help”, 9 millones

5. “Solo Mio”, 6,4 millones

6. “Zootopia 2”, 3,8 millones

7. “Good Luck, Have Fun, Don’t Die”, 3,6 millones

8. “Avatar: Fire and Ash”, 3,3 millones

9. “Iron Lung”, 3,1 millones

10. “Dracula”, 3 millones de dólares