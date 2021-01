Robert Saleh será el nuevo coach de los Jets de Nueva York

Ciudad de México.- Robert Saleh fue el elegido para modificar el paso de los Jets de Nueva York. Los neoyorquinos pasaron de un entrenador en jefe ofensivo, Adam Gase, a alguien de perfil defensivo, quien fue coordinador de los 49ers de San Francisco durante las últimas cuatro temporadas.

Saleh se convertirá en el nuevo head coach de una franquicia necesitada de triunfos inmediatos rumbo a la nueva temporada. Los Jets tienen el segundo pick global del próximo Draft, aunque todavía se desconoce si irán por un quarterback o confiarán en Sam Darnold, eso ya será resuelto por su entrenador.

