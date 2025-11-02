Rinden homenaje al TecNM en su 61 aniversario con proyecto editorial

Gloria Huerta Hernández, de Corazones ConArte, dijo que se elaboró una revista de 80 páginas para resaltar a los egresados, docentes y colaboradores

La presentación de la revista se hizo en el Edificio Rojo del TecNM. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Como parte de los festejos por el 61 aniversario del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (TecNM), se llevó a cabo la presentación de la revista conmemorativa del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, un proyecto editorial que rinde homenaje a los egresados, docentes y colaboradores que han formado parte de la historia de dicha institución.

“Esta edición especial consta de 80 páginas, en las que se incluyen semblanzas, fotografías y logros de exalumnos que hoy destacan en distintos ámbitos laborales. El documento incluye a hombres y mujeres egresados del instituto, maestros que confían en la institución. Tienen que tener la revista en su mano para disfrutarla”, explicó la directora de Corazones ConArte, Gloria Huerta Hernández.

Huerta Hernández señaló que el tiraje fue pensado especialmente para la comunidad tecnológica, y se mandó hacer un número de revistas que cubriera a todos los interesados.

Cabe señalar que dicho documento no se va a distribuir fuera del Tecnológico, ya que este trabajo se hizo exclusivamente para la institución.

“Respecto al contenido muestra el desarrollo profesional de muchos egresados que hoy ocupan cargos importantes. Muchos de nuestros alumnos están en lugares preponderantes, por ejemplo, el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad es egresado del Instituto Tecnológico, es una especie de recordatoria para que la gente diga, ‘somos orgullosamente de una escuela pública’”, expresó con orgullo.

Finalmente, la directora de Corazones ConArte anunció que esta es la quinta edición del proyecto que se elabora cada cinco años. Por lo que en este aniversario se entregó un paquete que reúne las revistas de los aniversarios 40, 45, 50, 55 y 60, siendo este un reconocimiento para todos los que han pasado por el Tecnológico de Nuevo Laredo.