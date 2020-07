Riley Keough llevará a su hermano marcado en la piel

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Riley Keough, nieta del cantante Elvis Presley, llevará marcado a su difunto hermano Benjamin para siempre, puesto que se realizó un tatuaje para honrarlo.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete, de 31 años, mostró el tatuaje que se hizo en encima de su clavícula con el nombre de su hermano, Benjamin Storm.

De igual forma, la celebridad compartió antiguas fotos que se tomó con Benjamin, al igual que un video que él grabó para ella mientras estaba de viaje en Kioto, Japón.

Benjamin, hijo de Lisa Marie Presley, falleció tras quitarse la vida el 12 de julio a sus 27 años; días después de su deceso, Riley lo despidió con un mensaje en Instagram al que añadió varias fotografías de ambos.

“Las mañanas son las más difíciles. Olvido que te has ido. No puedo llorar por miedo a no parar nunca. Esto es un dolor nuevo para mí”, se lee en su publicación, lanzada el 18 de julio.

“Tú. No hay palabras para ti. Ángel es la más cercana que se me ocurre. Luz pura. Hermano bebé. Mejor amigo. Hombre salvaje. Intelectual. Testigo de mi vida. Alma gemela. Protector. Demasiado sensible para este mundo duro”.