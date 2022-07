Ricky Martin niega acusaciones en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que las autoridades de Puerto Rico confirmaran que está en proceso de emitirse una orden de protección en contra de Ricky Martin por una acusación de violencia doméstica, el equipo legal del cantante reaccionó.

A través de un comunicado oficial, le empresa Perfect Partners que representa al intérprete de ‘María’, aseguraron que aunque dicha orden sí está en proceso, los cargos de los que se le acusan son ‘completamente falsos’.

Asimismo, aseguraron que Martin espera quedar fuera de cualquier situación una vez que todo se aclare, aunque no revelaron si tomarán algún tipo de acciones legales “Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado”, agregó el breve documento. El propio Ricky también se expresó al respecto y además de mantener su postura, aseguró que enfrentará esta situación legal con total entereza; además explicó que por tratrse de un caso de esta magnitud ha recibido la reocmendación de su sabogados de no hablar al respecto: ‘La orden de restricción presentada en mi contra se basa en alegaciones que son totalmente falsas, por lo que emfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asutno no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las enormes muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón’, escribió.

¿Quién sería la persona que denunció a Ricky?

Este sábado trascendió la noticia de que Enrique Martín Morales, conocido como Ricky Martin, fue acusado por violencia doméstica y aunque las leyes de su país natal protegen la identidad de la persona que levantó la denuncia, recientemente se filtró que podría tratarse de un familiar político. Según la información que publicó un medio local, la persona que habría denunciado a la estrella sería un sobrino de su esposo Jwan Yosef; además de que se trataría de un menor de edad, ya que tiene 20 años. De acuerdo con los documentos, el cantante y el joven habrían mantenido una relación sentimental, pero una vez que ésta llegó a su fin Ricky empezó a ser demasiado insistente y hasta llegó a visitar al chico en su casa.?