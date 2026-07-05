Lidera ‘Minions & Monsters’ la taquilla durante fin de semana festivo

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al personaje Max, con la voz de Christoph Waltz, rodeado de minions en una escena de "Minions & Monsters", de Illumination. (Universal Pictures via AP)

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al personaje Max, con la voz de Christoph Waltz, rodeado de minions en una escena de "Minions & Monsters", de Illumination. (Universal Pictures via AP)

LOS ÁNGELES.- “Minions & Monsters”, la séptima película de la franquicia “Despicable Me”, recaudó 36,4 millones de dólares en la taquilla del fin de semana festivo para ubicarse al tope de la taquilla en Norteamérica, según estimados del estudio.

“Toy Story 5”, que la semana pasada superó a “Supergirl”, quedó de segunda con una cifra estimada de 31 millones de dólares.

La película de los Minions, en la que los malvados secuaces buscan la gloria cinematográfica en la Edad de Oro de Hollywood, se estrenó el miércoles y recaudó un estimado de 61,4 millones de dólares en sus primeros cinco días, según cálculos del estudio. Los Minions son una franquicia popular a nivel mundial y “Minions & Monsters” ha recaudado 160 millones de dólares en todo el mundo en su semana de estreno.

El público que buscaba opciones patrióticas en medio de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos tuvo “Young Washington” para considerar; se estrenó en el tercer puesto con casi 21 millones de dólares. La película se centra en el servicio de George Washington durante la Guerra Franco-India.

Eso dejó a “Supergirl” en cuarto lugar con apenas menos de 10 millones de dólares en taquilla, una fuerte caída del 74% respecto a su decepcionante fin de semana de estreno.

La taquilla del fin de semana bajó interanualmente alrededor de un 24%, según cifras recopiladas por Rentrak, aunque este verano supera en casi un 12% el verano del año pasado. Esto se debe en parte a “Obsession” y “Backrooms”, que ocuparon el sexto y el séptimo puesto, por detrás de “Disclosure Day”, de Steven Spielberg.

Estimado de las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Rentrak. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Minions & Monsters” – $36,4 millones.

2. “Toy Story 5” – $31 millones.

3. “Young Washington” – $20,8 millones.

4. “Supergirl” – $9,6 millones.

5. “Disclosure Day” – $6 millones.

6. “Obsession” – $5,3 millones.

7. “Backrooms” – $3,3 millones.

8. “Jackass: Best and Last” – $2,7 millones.

9. “Scary Movie” – $1,1 millones.

10. “The Invite” – $800.708.