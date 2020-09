Revela Microsoft nueva consola Xbox Series S

CIUDAD DE MÉXICO .-Microsoft reveló este martes la consola Xbox Series S, una versión más compacta y a menor precio que la Xbox Series X, la cual competirá directamente con la Play Station 5.

Mediante un tuit, Xbox confirmó que la nueva consola tendrá un precio de 299 dólares aproximadamente (alrededor de 6 mil 500 pesos).

En tanto, el precio que se maneja por la Series X es de 499 dólares (alrededor de 10 mil 900 pesos).

En la misma publicación, la empresa mencionó que pronto dará más detalles sobre la consola, la cual se prevé que tanto la Series S y Seriex X debuten en el mercado el 10 de noviembre.

En agosto, Xbox recordó que la Series X tendrá soporte de retrocompatibilidad para disfrutar de contenidos de generaciones pasadas, como Xbox, Xbox 360 y Xbox One.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020