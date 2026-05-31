Revela Bielsa a los 26 elegidos de Uruguay para soñar con la gloria

Los jugadores de Uruguay posan para la foto de equipo antes del partido de fÃºtbol amistoso internacional entre Inglaterra y Uruguay en Londres, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto de archivo de AP/Alastair Grant)

Los jugadores de Uruguay posan para la foto de equipo antes del partido de fÃºtbol amistoso internacional entre Inglaterra y Uruguay en Londres, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto de archivo de AP/Alastair Grant)

BUENOS AIRES.- El combinado uruguayo que comparte el Grupo H del Mundial FIFA 2026 con Arabia Saudí, Cabo Verde y España presentó el domingo la nómina de 26 jugadores seleccionados por el entrenador argentino Marcelo Bielsa que competirán para lograr una copa del mundo luego de 76 años.

Tras sorprender con su decisión de dejar fuera al defensor/mediocampista Nahitan Nández y el delantero Facundo Torres, que han sido parte de la convocatoria en buena parte de las eliminatorias, el entrenador dio a conocer la esperada lista, que no ha deparado nuevas sorpresas.

Dentro de los convocados figuran futbolistas que han sido protegidos por el entrenador como Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Rodrigo Aguirre. También otros que han tenido cruces, como Agustín Cannobio, Joaquín Piquerez y Fernando Muslera, un histórico que disputará su quinto Mundial, y que volvió del retiro internacional.

“Se tenía que dar la charla y se dio. Quedó todo en el pasado, porque somos dos personas que tenemos el mismo propósito: dejar a Uruguay lo más arriba posible, cada uno asumiendo el rol que tiene que asumir”, expresó Cannobio a la prensa la semana pasada.

Del resto, sólo 4 jugadores estuvieron presentes en más de un Mundial: José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela.

Como es habitual en la mayoría de las selecciones desde hace un par de mundiales, la nómina fue presentada con un video evocativo, en el que participaron celebridades uruguayas, además del propio Bielsa.

El carisma del ex entrenador del Leeds, Athletic Bilbao, Newell’s y la selección chilena -entre otros- es aún un misterio para el público uruguayo, que en un principio apoyó su contratación y con el correr de su gestión fue ganando amigos y también enemigos, algunos de ellos en la prensa local.

En suma, Bielsa ha protagonizado un enfrentamiento con el máximo artillero histórico, Luis Suárez, en medio de la competencia clasificatoria.

El histórico goleador acusó al estratega argentino de desmantelar la armonía de la concentración mediante un trato “distante y deshumanizado” hacia los futbolistas y los empleados del Complejo Celeste, que obligó al argentino a brindar explicaciones en una recordada rueda de prensa.

El andar celeste en las eliminatorias también se vio perjudicado por la suspensión de cinco jugadores que protagonizaron incidentes durante la semifinal de la Copa América 2023, también disputada en Estados Unidos.

Tras la batalla campal con hinchas colombianos, la Confederación de Fútbol Sudamericano (Conmebol) castigó a 11 futbolistas de la Selección de Uruguay con duras sanciones y multas económicas.

Los principales afectados por las suspensiones oficiales fueron Darwin Núñez con cinco partidos de inhabilitación, Rodrigo Bentancur con cuatro, y tanto Ronald Araújo como José María Giménez y Mathías Olivera con tres jornadas cada uno.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó las apelaciones de la AUF, por lo que el plantel de Marcelo Bielsa debió purgar la totalidad de estos castigos durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Uruguay debutará el lunes 15 de junio en el estadio Hard Rock de Miami ante Arabia Saudí; el 21 de junio, en el mismo escenario, enfrentará a Cabo Verde; y cerrará la fase inicial el 26 del mismo mes en el estadio Akron, de Guadalajara, México, ante España, en el choque más atrayente de grupo H.

Ubicado en el puesto 17 del ránking mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la celeste fue uno de los cuatro equipos que terminaron con 28 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, logrando el cuarto puesto por diferencia de gol con 22 tantos anotados y 12 recibidos.

La celeste disputó 14 torneos y cuenta con dos copas del mundo, obtenidas en la primera edición, en 1930, en tierras uruguayas y en 1950, cuando superó en la final al local, Brasil, por 2 a 1 en el partido recordado como “el maracanazo”, la principal gesta deportiva de este país de 3,5 millones de habitantes.

Además, Uruguay conquistó los Juegos Olímpicos de la especialidad en 1924 y 1928, cuando todavía no se jugaban los Mundiales modernos. Su última actuación destacable fue en Sudáfrica 2010, cuando conquistó el cuarto puesto.

Lista:

Arqueros: Fernando Muslera (Estudiantes), Sergio Rochet (Internacional) y Santiago Mele (Monterrey).

Defensas: José María Giménez (Atlético Madrid), Ronald Araujo (Barcelona), Sebastián Cáceres (América), Santiago Bueno (Wolverhampton), Mathías Olivera (Napoli), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Guillermo Varela (Flamengo).

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Emiliano Martínez (Palmeiras), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Agustín Canobbio (Fluminense), Brian Rodríguez (América) y Maxi Araújo (Sporting).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Oviedo) y Darwin Núñez (Al-Hilal).