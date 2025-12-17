Reúne Ayuntamiento a más de 1,600 jóvenes en La Con NLD 2025

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de más de mil 600 jóvenes, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó a cabo con gran éxito La Con NLD 2025, un evento enfocado en fortalecer los espacios de participación artística, cultural, de sana convivencia y emprendimiento, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el desarrollo integral de las juventudes neolaredenses.

Por medio de La Con NLD 2025, el gobierno municipal también dio espacio a más de 70 jóvenes emprendedores, quienes impulsaron sus negocios mediante la venta de productos, alimentos y mercancía diversa, fomentando el espíritu emprendedor entre las juventudes.

En el marco del evento, el director del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud, Jesús Espinoza, entregó un reconocimiento, a nombre de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, al luchador profesional Laredo Kid, destacado talento neolaredense de la empresa WWE, quien dirigió un mensaje motivacional a las y los jóvenes, exhortándolos a involucrarse en el deporte y a perseguir sus metas.

“La Con NLD es un claro ejemplo de que cuando se crean espacios para que las juventudes se expresen, emprendan y desarrollen su talento, se fortalece el tejido social y se construye un mejor futuro para Nuevo Laredo”, expresó Jesús Espinoza.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación especial de Erika Langarica, reconocida actriz de doblaje mexicana, voz de personajes como Marin Kitagawa, Power y Sabrina Carpenter, entre otros, quien durante su conferencia compartió su experiencia profesional, sus inicios en el doblaje y la importancia de que las juventudes participen activamente en la vida cultural y creativa.

La Con NLD 2025 contó con una amplia cartelera de actividades, que incluyó concursos, pasarela y zona cosplay, competencias de K-pop y presentaciones de talento local. En el escenario se presentaron los grupos Light Fire, Art Collective Entertainment (ACE) y Glam Girls, así como solistas, cantantes e instrumentistas como Gabo Valdez, Juno Hiddai, Frida Sandoval, Leonel Rojas, Cezaar, Malibu, Kevin Gonzalo y Lesly Martínez.

Asimismo, se proyectaron los cortometrajes del joven cineasta Hugo Parra, destacando el talento emergente de la ciudad, así como la exhibición de la película “Chainsaw Man: Arco de Reze”.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y el IMJUVE promueven la creatividad, la participación y el crecimiento de las juventudes, consolidando a la ciudad como un espacio que cree, impulsa y apuesta por el talento joven.