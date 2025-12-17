El Dólar
Exhortan autoridades municipales a visitar el ‘Viveros Mágico’

Un espacio gratuito para celebrar la Navidad en familia

Familias de toda la región han acudido a disfrutar del espectáculo navideño, que se ha consolidado como uno de los mejores atractivos de la ciudad en esta temporada. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Esta temporada decembrina, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo abre las puertas de un espacio especialmente diseñado para el disfrute familiar: “Viveros Mágico”, un recorrido lleno de iluminación, figuras monumentales y escenarios interactivos que invitan a celebrar la Navidad en un ambiente seguro, alegre y totalmente gratuito.

Familias de toda la región han acudido a disfrutar del espectáculo navideño, que se ha consolidado como uno de los mejores atractivos de la ciudad en esta temporada y ofrece una experiencia recreativa que ha sido bien recibida por locales y visitantes, las luminarias instaladas en el Parque Viveros, estarán disponibles hasta el 6 de enero.

El recorrido puede disfrutarse de lunes a viernes, de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, e incluye un mega pino navideño, más de 200 figuras gigantes, 200 mil luces LED, túneles iluminados, un Oso Ted gigante interactivo, el trineo de Santa, reloj cucú interactivo, renos gigantes y esferas monumentales, creando un ambiente seguro y festivo para toda la familia.

