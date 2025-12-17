Invita Municipio a utilizar centros de transferencia gratuitos para el depósito de basura

Una estrategia que fortalece el orden urbano, el cuidado del medio ambiente y la participación ciudadana

Nuevo Laredo, Tam.- En congruencia con la política pública de un gobierno cercano y comprometido con el bienestar de las familias neolaredenses, la administración municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal impulsa el uso de los Centros de Transferencia gratuitos, una estrategia que fortalece el orden urbano, el cuidado del medio ambiente y la participación ciudadana.

“Estos centros son completamente gratuitos y están disponibles para que la ciudadanía pueda llevar su basura de forma responsable, contribuyendo entre todos a mantener limpia nuestra ciudad”, destacó Tania Taboada Blanco, coordinadora de Gestión Ambiental.

Los Centros de Transferencia se ubican en los siguientes puntos: Eva Sámano #235, a un lado de pipas, en la calle L. Valle, a un costado del Parque Polvo Enamorado y en la calle Prometeo, a un lado de la Iglesia Santa Rita.

En estos espacios se reciben residuos de jardinería, muebles viejos, colchones, residuos orgánicos, así como papel, cartón, plástico, madera, cuero y fibras sintéticas.

Sin embargo, es importante señalar que no se aceptan llantas, residuos peligrosos como aceite, baterías, ácido, plomo, residuos médicos, electrónicos y reactivos, residuos de construcción, animales muertos ni lodos.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población a hacer uso responsable de estos centros y a respetar los lineamientos establecidos, sumando esfuerzos para preservar un entorno limpio y saludable para todas y todos.